Predoiu anunță investiții în aviația MAI. Aeronave moderne și intervenții mai rapide în situații de urgență

Predoiu

Ministerul Afacerilor Interne va continua dezvoltarea aviației prin investiții în aeronave moderne, pregătirea personalului și modernizarea infrastructurii. Anunțul a fost făcut luni de ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia Zilei Aviației Române.

Potrivit ministrului, aceste investiții au rolul de a crește capacitatea de intervenție în situații de urgență, inclusiv în cazul urgențelor medicale, incendiilor, accidentelor colective, dezastrelor naturale, misiunilor de ordine publică și operațiunilor de supraveghere a frontierelor.

Misiunile în care sunt implicate aeronavele Inspectoratului General de Aviație

Cătălin Predoiu a evidențiat rolul pe care îl au aeronavele Inspectoratului General de Aviație în numeroase intervenții desfășurate la nivel național.

„Aeronavele Inspectoratului General de Aviaţie transportă pacienţi în stare critică, intervin la accidente grave, recuperează persoane din zone montane greu accesibile, transferă nou născuţi şi copii prematuri şi participă la stingerea incendiilor de pădure, la misiuni de căutare salvare şi la operaţiuni cu victime multiple”, a menţionat Predoiu, potrivit unui comunicat al MAI.

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Sprijin pentru Poliția Română și supravegherea traficului

Pe lângă intervențiile de salvare, aviația MAI contribuie la activitatea Poliției Române. Aeronavele sunt utilizate pentru monitorizarea traficului rutier, supravegherea zonelor aglomerate, identificarea persoanelor dispărute sau urmărite și coordonarea intervențiilor desfășurate pe suprafețe extinse.

Aceste misiuni permit o reacție mai rapidă în situațiile care necesită mobilizare imediată și sprijină activitatea structurilor operative din teren.

Aeronavele Ministerului Afacerilor Interne participă și la misiuni desfășurate împreună cu Poliția de Frontieră Română.

Acestea sunt folosite pentru supravegherea frontierelor terestre, fluviale și maritime, depistarea trecerilor ilegale, combaterea contrabandei și a criminalității transfrontaliere, precum și pentru protejarea frontierei externe a Uniunii Europene.

MAI: Aviația susține activitatea mai multor structuri operative

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Afacerilor Interne, activitatea aviației sprijină în mod direct mai multe structuri ale instituției.

„Prin aceste misiuni, aviaţia MAI susţine direct activitatea operativă a mai multor structuri ale ministerului: salvarea vieţilor, protejarea comunităţilor, supravegherea traficului, securizarea frontierelor şi sprijinirea intervenţiilor Poliţiei, Jandarmeriei, pompierilor şi serviciilor medicale de urgenţă”, arată sursa citată.

Predoiu: „În centrul fiecărei misiuni se află oamenii”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne a subliniat că fiecare intervenție este posibilă datorită echipelor formate din piloți, ingineri, tehnicieni, medici, asistenți, paramedici, salvatori și specialiști ai structurilor operative.

„În centrul fiecărei misiuni se află oamenii. Ei transformă performanţa tehnică în salvarea, protecţia şi siguranţa cetăţenilor. Le mulţumesc tuturor celor care servesc în aviaţia Ministerului Afacerilor Interne şi tuturor aviatorilor români, militari şi civili, pentru profesionalismul, disciplina şi devotamentul lor”, a transmis el.