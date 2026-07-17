Radu Miruţă a demis-o pe directoarea CENAFER care-și făcuse atelier de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor

Radu Miruță / Inquam Photos / George Călin

Radu Miruţă a anunţat că directoarea CENAFER, Anna Maria Dudaş, a fost revocată din funcţie după ce s-a descoperit că amenajase într-o clădire a Ministerului Transporturilor atât un atelier de ciocolată, cât și un apartament.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat revocarea din funcția de director general al CENAFER și a dispus un control complet asupra instituției.

Ministrul a invocat folosirea funcției în interes personal și necesitatea verificării modului în care au fost gestionați banii publici.

„Am semnat astăzi ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudas.

Consider că o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului. Funcțiile publice presupun responsabilitate, integritate și respect față de banul public. Aceste principii nu sunt negociabile.

Tot astăzi am dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze o verificare completă la CENAFER. Vor fi analizate contabilitatea instituției, cheltuielile, plățile efectuate, modul în care au fost administrați banii publici și gestionarea patrimoniului instituției.

Instituțiile statului trebuie administrate cu responsabilitate, profesionalism și respect față de interesul public. Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect și că cei aflați în funcții de conducere răspund pentru deciziile lor”, a scris Radu Miruță pe pagina de Facebook.

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„Nu voi tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcțiilor publice în interes personal”



Radu Miruță a transmis că nu va tolera folosirea funcțiilor publice în interes personal și a susținut că reforma administrației trebuie să sancționeze abuzurile, dar și să îi protejeze pe funcționarii onești.

„Nu voi tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcțiilor publice în interes personal. În același timp, este la fel de important să îi protejăm pe funcționarii care muncesc zi de zi, cu profesionalism și bună-credință, și care nu trebuie să suporte consecințele deciziilor greșite ale celor care îi conduc.

Curățarea administrației nu înseamnă doar sancționarea celor care greșesc, ci și respect pentru oamenii cinstiți care țin instituțiile statului în picioare. Cine confundă funcția publică cu un privilegiu personal nu trebuie sa aibă loc în administrație”, a scris Radu Miruță pe pagina de Facebook.

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