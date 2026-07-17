Un tânăr a fost amendat după ce și-a scos iubita la întâlnire într-o stație de autobuz din Iași

Întâlnire romantică încheiată cu amendă în Iași. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Un tânăr de 19 ani din Iași a avut parte de o surpriză neplăcută după o întâlnire cu iubita sa într-o stație de autobuz.

O întâlnire între doi adolescenți din Iași s-a încheiat cu o amendă de 2.400 de lei pentru tânărul de 19 ani, după ce el și iubita sa au lăsat resturi de semințe, ambalaje și doze de suc într-o stație de autobuz. Polițiștii locali nu l-au iertat pe băiat și l-au sancționat pentru mizeria făcută.

Incidentul a avut loc în stația de autobuz din apropierea Spitalului de Recuperare din Iași, unde cei doi tineri au fost observați de polițiștii locali. C.M. (19 ani), din comuna Erbiceni, și M.M. (17 ani), din Botoșani, se aflau pe banca din stație, iar în jurul lor era plin de resturi de semințe și alte ambalaje.

Polițiștii locali, aflați în patrulare pe strada Pantelimon Halipa, le-au atras atenția celor doi și le-au spus că riscă sancțiuni pentru comportamentul lor, dar băiatul a refuzat să strângă resturile din stație.

Cei doi tineri s-au întâlnit într-o stație de autobuz

„Era în jurul orei 23:50, treceam pe strada Pantelimon Halipa, în patrulă, când, deodată, am observat că în stația de autobuz sunt două persoane. Fiind ora târzie, am zis să ne apropiem să verificăm. Alături, la o terasă, erau oameni care se uitau la meciul de la Cupa Mondială. În stație era un băiat de 19 ani, din județul Iași, și o fată de 17 ani, din Botoșani. Din ce am înțeles, și-au dat întâlnire. Și-au luat semințe, doze de suc, dulciuri și au aruncat toate ambalajele și cojile pe jos”, a declarat Andrei Nache, polițist local din Iași, potrivit BZI.

După ce au verificat situația, polițiștii locali le-au explicat celor doi ce reguli au încălcat și ce amenzi riscă. În final, doar băiatul de 19 ani a primit amendă.

„I-am legitimat pe amândoi și le-am precizat că pentru un astfel de comportament vor primi sancțiune. Băiatul a rămas foarte surprins, părea că nu înțelegea. Din punctul său de vedere, nu e posibil să primești amendă pentru așa ceva. I-am explicat exact cum scrie în lege. Astfel, i-am aplicat o sancțiune de 2.400 de lei. A scos telefonul, a sunat-o pe mama sa ca să îi ceară ajutorul”, a mai adăugat polițistul local.

Adolescenta a scăpat de amendă după ce a făcut curățenie. În tot acest timp, băiatul a stat și a privit-o

Fata de 17 ani nu a primit amendă, întrucât și-a recunoscut greșeala și a făcut curat. Aceasta a mers acasă, a adus o mătură și un făraș și a curățat zona în care cei doi lăsaseră resturile.

„Fata, când a auzit despre ce este vorba, și-a cerut scuze și a precizat că stă în apropiere, va aduce mătură și făraș de acasă și va face curat. După câteva minute, a revenit la fața locului și a curățat trotuarul și stația. În tot acest timp, băiatul a stat și a privit, nu a ajutat-o, probabil din cauză că deja a primit sancțiuni. Tânăra de 17 ani a primit doar un avertisment, cu care a fost de acord”, a mai precizat Andrei Nache.