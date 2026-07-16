Update/ Patru vagoane de tren au deraiat, iar unul s-a răsturnat, în Constanţa. Tentativă de sabotaj reclamată de CFR

Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

ISU Dobrogea a intervenit de urgenţă la Constanţa, în Zona Palas, după ce vagonul unui tren s-a răsturnat, iar alte patru au deraiat.

Update: Reprezentanţii Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa au informat, în cazul accidentului feroviar cu un tren de marfă în zona CF Palas, că specialişti ai instituţiei fac verificări la faţa locului pentru a stabili cauza producerii deraierii vagoanelor trenului care este încărcat cu sulf.

Potrivit unui comunicat transmis de sursa citată, Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa informează că, la ora 14:25, mecanicul unui convoi de manevră, format din vagoane încărcate cu sulf, a semnalat deraierea a patru vagoane pe bucla de legătură dintre Grupa Tranzit şi Grupa A a staţiei CF Palas.

"Convoiul se deplasa din Grupa Tranzit către Grupa A Palas. După trecerea pe podul feroviar, la capătul X al staţiei, al şaselea vagon din compunere a deraiat şi a antrenat alte trei vagoane. Unul dintre cele patru vagoane s-a răsturnat", se arată în comunicat.

Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa s-a deplasat la faţa locului pentru verificarea situaţiei, stabilirea condiţiilor în care s-a produs deraierea şi identificarea măsurilor necesare pentru eliberarea zonei.

"La ora transmiterii comunicatului, sunt în curs verificări privind starea infrastructurii feroviare, situaţia vagoanelor şi efectele incidentului asupra circulaţiei şi operaţiunilor de manevră din staţia CF Palas. Informaţiile privind operatorul feroviar, eventualele consecinţe asupra încărcăturii şi termenul estimat pentru repunerea vagoanelor pe şină vor fi comunicate după finalizarea evaluărilor de la faţa locului", a mai spus sursa citată.

Un vagon s-a răsturnat şi alte patru au deraiat, joi după-amiază, în zona de manevră a CF Palas, în municipiul Constanţa, fiind vorba de un tren de marfă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

Conform sursei citate, accidentul feroviar nu s-a soldat cu victime

"Intervenim cu o autospecială de stingere şi un echipaj de descarcerare. Situaţia este în dinamică", a transmis ISU "Dobrogea".

Surse din cadrul CFR spun că trenul respectiv ar fi transportat pulbere de sulf.

"Nu este afectată circulaţia trenurilor de călători", a mai informat sursa citată.

Tentativă de sabotaj reclamată de CFR S.A săptămâna aceasta

Circulaţia feroviară a fost afectată temporar, marţi, după ce între şinele de cale ferată, în apropierea staţiei CF Constanţa, a fost descoperit un obiect din beton care punea în pericol siguranţa traficului trenurilor.

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. a informat că, la ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători, a semnalat prezenţa unei mărci de siguranţă în gabaritul căii ferate, între Constanţa Grupa Tehnică şi intrarea în Staţia CF Constanţa.

"Trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Staţia CF Constanţa, pentru gararea la linia 2. Prezenţa obiectului în gabarit a afectat temporar circulaţia feroviară pe firul II Constanţa - Palas", reiese din comunicatul transmis de sursa citată.

A fost sesizată Poliţia Transporturi Feroviare, un echipaj deplasându-se la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor.

La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat.

Conform Companiei Naţionale de Căi Ferate, marca de siguranţă este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staţiona fără a afecta circulaţia pe o linie învecinată. Amplasarea acesteia în gabaritul de circulaţie putea genera consecinţe grave pentru siguranţa feroviară.

"CFR S.A. condamnă ferm orice comportament care poate afecta infrastructura feroviară şi siguranţa circulaţiei trenurilor. Circumstanţele producerii incidentului şi responsabilitatea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituţiile competente", se mai spune în comunicat.