€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Incendiu la chiliile Mânăstirii Bistriţa. Pompierii intervin cu 6 autospeciale
Data publicării: 07:58 12 Apr 2026

Incendiu la chiliile Mânăstirii Bistriţa. Pompierii intervin cu 6 autospeciale
Autor: Florin Răvdan

Persoană decedată după un incendiu într-un bloc din Năvodari. Zeci de oameni au fost evacuați Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu a izbucnit la chiliile Mânăstirii Bistriţa. Este risc de extindere la întreaga construcţie.

Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Mănăstirea Bistrița.

Incendiul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, cu risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

La fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la  ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, depunând eforturi pentru limitarea propagării flăcărilor la restul construcțiilor.

Intervenția este în dinamică, transmite IGSU.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Justinianus   •   12 Aprilie 2026   •   08:54

Asta se intampla din cauza "credinciosilor" gazduiti acolo de Paste..

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Paşti pentru români
Publicat acum 37 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Publicat acum 38 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Patriarhul Daniel: Această "Sărbătoare a Sărbătorilor" luminează şi orientează întreaga viaţă a Bisericii
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord
Publicat acum 38 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Cine va fi noul premier
Publicat acum 37 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close