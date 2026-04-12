Accident grav în Caraş Severin. Un bărbat a murit, alte patru persoane sunt rănite

Un bărbat a decedat şi alte patru persoane au fost rănite, duminică dimineaţa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un imobil, pe DN 6, într-o curbă în localitatea Constantin Daicoviciu, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Printre răniţi se numără şi trei copii cu vârste între 6 şi 16 ani.

"În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical. Pasagera aflată pe locul din dreapta-faţă, precum şi trei minori aflaţi în autoturism, cu vârste de 6, 14 şi 16 ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", a arătat IPJ Caraş-Severin.

Pasagera din dreapta şoferului, o femeie în vârstă de 49 de ani, a fost transportată la spital, în stare stabilă. Dintre cei trei copii, două fete au acuzat dureri la torace şi un băiat cu dureri la un picior, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, scrie Agerpres.