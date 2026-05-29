DCNews Stiri "De două ori noroc, drona rusească a trecut pe deasupra blocului în care locuiesc. Am văzut-o din balcon"
Data publicării: 29 Mai 2026

”De două ori noroc, drona rusească a trecut pe deasupra blocului în care locuiesc. Am văzut-o din balcon”
Autor: Roxana Neagu

drona galati Momentul exploziei/ Dronă căzută în Galați/ foto Facebook
A fost RO-ALERT, la 2 noaptea, în Galați. Acel sunet pe care gălățenii au ajuns să-l ignore. În minutele următoare s-a auzit o bubuitură. O dronă rusească a ajuns într-un apartament și a explodat.

Drona rusească a ajuns pe un bloc din Galați, de 10 etaje, afectând apartamentul de la etajul 10. Din fericire - dacă se poate numi astfel - a fost afectat holul apartamentului, nu dormitorul în care se aflau două persoane, rănite și transportate la spital. Vezi aici mai multe informații

”De două ori noroc. Drona rusească a trecut pe deasupra blocului în care locuiesc, venind dinspre Reni (sau poate Orlivka) și a lovit acoperișul unui bloc de zece etaje, BR, de pe strada Brăilei. Am văzut-o din balcon când a trecut, am văzut lumina exploziei.

Noroc 1: a lovit acoperișul, cel mai probabil casa liftului. Dacă ar fi trecut, ar fi căzut în zona de case și ieșea dezastru.

Noroc 2: dacă ar fi lovit planșeul, mai exact dacă explozia ar fi fost în planșeu, intra cel puțin un etaj.

Am văzut un focar de incendiu, probabil de la benzina din rezervor împrăștiată. Pompierii l-au stins foarte repede, în câteva minute.

Explozia a aruncat în stradă bucăți de moloz din casa liftului dar nu la distanțe mari.

În stradă nu am văzut bucăți de dronă, nici în față blocului și nici în spate (de asta cred că a lovit casa liftului, cumva în unghi ascuțit ). Nu motor, nu fragmente de aripi.

Și de asta spun, la o distanță de 17 kilometri, cât ar fi zburat drona prin spațiul nostru aerian, F16 ar fi avut la dispoziție mai puțin de 3 minute să ajungă de unde erau (nu știu unde erau în momentul ăla ) și, mai ales, să se poziționeze între oraș și dronă, să o prindă pe radar și pe urmă să tragă.

Orice rachetă lansată din spate sau din lateral vest și est (dacă avionul ar fi reușit să se strecoare între oraș și frontieră) ar fi putut să lovească orașul Galați.

Așa că n-aș da cu cărămizi în aviație.

Galațiul însă are nevoie de defensivă aeriană de la sol în adâncime, și între Port și Prut și dincolo de Dunăre, spre Grindu.

De podul de la Brăila ce să mai vorbim” scrie un internaut, cetățean din Galați. 

drona galati
