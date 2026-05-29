O dronă fabricată în Rusia a lovit un bloc din Galaţi. Gaură de 1,2 metri în acoperişul blocului, spune primarul Ionuţ Pucheanu

Într-o intervenţie la B1TV, primarul Ionuţ Pucheanu a explicat ce daune au fost înregistrate la blocul pe care s-a prăbuşit drona.

"Cu oamenii din bloc nu am apucat să vorbesc, pentru că erau evacuaţi şi ţinuţi la distanţă, cât să le asigure protecţia în eventualitatea unor alte evenimente. În schimb, pe acoperiş am întâlnit toate autorităţile. Şeful ISU, şeful Poliţiei, cei de la Antitero, toţi încercau să îşi dea seama ce e de făcut. Eu cred că intervenţia, la nivelul autorităţilor locale intervenţia a fost exemplară. Nu mă refer la Primărie.

În schimb, trebuie să luăm măsuri de a preveni astfel de situaţii. Dacă după ce se întâmplă, mie mi s-a dovedit că avem capacitatea de a manageria problemele, trebuie să vedem ce putem face pentru a nu mai ajunge în astfel de situaţii. Să combaţi e mai greu, uneori, decât să previi.

Din ce am văzut eu, structura blocului în intregime nu cred că e afectată. În acoperişul blocului şi în planşeul de deasupra apartamentului afectat este o gaură de 1,2 metri. Şi casa liftului e afectată. Din ce spun specialiştii, înţeleg că încărcătura explozibilă a fost mică. Şi, dacă pot spune aşa, cred că ăsta a fost norocul. Toţi spuneau că dacă ar fi fost drona care a picat acum aproape o lună tot în Galaţi, cu 60 kg încărcătură explozibilă, vorbeam de cu totul alte pagube, atât materiale, cât şi umane", a declarat Ionuţ Pucheanu.

"Moment pe care nimeni nu şi l-ar fi imaginat posibil"

"Dragi gălățeni,

Orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat explozie și a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectați și putem să le oferim spații de cazare în această situație. De asemenea, toate autoritățile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin și intervenție rapidă.

Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN și cu toate instituțiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă.

Condamn ferm orice atac care pune în pericol civili nevinovați și comunități aflate la granița unui război care nu este al nostru, dar ale cărui efecte se simt tot mai aproape.

Galațiul este un oraș puternic. Vom trece și peste asta împreună, cu calm, solidaritate și responsabilitate.

La fel de important este ca în continuare să vă informați din surse oficiale și să respectați măsurile de siguranță care s-au impus în zonă.

Vă mulțumesc", a scris Ionuţ Pucheanu pe Facebook.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Cristian Popovici, șeful Direcției de Informare și Relații publice din MApN, a precizat că drona prăbușită pe acoperișul unui bloc din Galați este Geran-2, de proveniență rusească.

Geran-2 este o dronă de atac autonomă de tip kamikaze, utilizată pe scară largă în conflictul din Ucraina. Proiectată pentru lovituri asupra țintelor terestre fixe, aceasta transportă o încărcătură explozivă de aproximativ 40 kg.