Paul Schwartz, președintele Comunității Evreiești din București, a murit. A fost un adevărat prieten al Israelului

Paul Schwartz și-a dedicat timpul și energia în susținerea comunității noastre de-a lungul mai multor decenii, din rolul de consilier, Vicepreședinte FCER, respectiv în ultimii 13 ani, președinte al Comunității Evreilor din București. Prin activitatea sa, a contribuit semnificativ la păstrarea tradițiilor, consolidarea solidarității și promovarea valorilor comunității evreiești.

Eforturile sale neobosite au fost recunoscute și de Președintele României Klaus Iohannis, care l-a decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.



„Am aflat cu profundă tristețe vestea decesului domnului Ing. Paul Schwartz, Președintele Comunității Evreilor din București. Domnul Schwartz a fost un lider remarcabil, care și-a consacrat întreaga energie protejării comunității evreiești din București și promovării istoriei și contribuției acesteia la dezvoltarea țării.

Paul Schwartz povestea că a supraviețuit Holocaustului datorită intervenției preotului ortodox Mihai Manoliu din București, care l-a ascuns împreună cu familia sa în podul casei sale, protejându-i astfel de deportarea în lagăr.

Activitatea sa în cadrul Comunității Evreilor din București s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii, dintre care ultimii 13 ani i-a dedicat funcției de președinte. Anterior, dl Schwartz a ocupat funcțiile de consilier și Vicepreședinte al Federației Comunităților Evreiești din România. Prin implicarea sa constantă, a avut un rol esențial în dezvoltarea proiectelor comunitare, educaționale și sociale.

În semn de recunoaștere a meritelor sale deosebite, dl Paul Schwartz a fost decorat cu Ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de Cavaler și Ordinul Național „Serviciul Credincios”, tot în grad de Cavaler.

Dl Schwartz a fost un adevărat prieten al Israelului și un partener de încredere, pe care ne-am putut baza întotdeauna. Vom păstra cu recunoștință amintirea dedicării sale neobosite față de comunitatea evreiască, a relației strânse cu Statul Israel și a contribuției sale la consolidarea acestei prietenii.

Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Fie memoria sa binecuvântată! Baruch Dayan Haemet!”, a transmis Ambasada Israelului în România.