Ședința de plen a Camerei Deputaților, anulată la cererea PSD: Se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzură

Potrivit unor surse politice, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca plenul de la ora 16:00 să fie anulat, la propunerea vicepreşedintelui Camerei, Natalia Intotero (PSD).

Şedinţa de plen a Camerei de săptămâna aceasta va avea loc miercuri, de la ora 10:00, iar de la ora 11:30 va fi votul final, notează Agerpres.

În aceste condiții, parlamentarii nu ar mai avea ocazia să ofere declarații în fața Parlamentului, să poarte discuții sau negocieri între ei cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Toate partidele politice poartă consultări în grupurile parlamentare, în aceste momente, motiv pentru care ar fi fost luată decizia de amânare.

Minoritățile nu participă la vot și ar urma să țină o conferință de presă, astăzi. Ar exista, de asemenea, și parlamentari care s-au răzgândit înaintea votului pentru moțiune, urmând să-și anunțe decizia în jurul orei 16:00.

Votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este programat marți, 5 mai, de la ora 11:00.

Citește și: • Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR

