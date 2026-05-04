Subcategorii în Politica

DCNews Politica Ședința de plen a Camerei Deputaților, anulată la cererea PSD: Se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzură
Data actualizării: 14:24 04 Mai 2026 | Data publicării: 14:03 04 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

camera deputatilor plen parlament Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, care trebuia să aibă loc luni, de la ora 16:00, a fost anulată.

Potrivit unor surse politice, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca plenul de la ora 16:00 să fie anulat, la propunerea vicepreşedintelui Camerei, Natalia Intotero (PSD).

Şedinţa de plen a Camerei de săptămâna aceasta va avea loc miercuri, de la ora 10:00, iar de la ora 11:30 va fi votul final, notează Agerpres.

În aceste condiții, parlamentarii nu ar mai avea ocazia să ofere declarații în fața Parlamentului, să poarte discuții sau negocieri între ei cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Toate partidele politice poartă consultări în grupurile parlamentare, în aceste momente, motiv pentru care ar fi fost luată decizia de amânare.

Minoritățile nu participă la vot și ar urma să țină o conferință de presă, astăzi. Ar exista, de asemenea, și parlamentari care s-au răzgândit înaintea votului pentru moțiune, urmând să-și anunțe decizia în jurul orei 16:00. 

Votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este programat marți, 5 mai, de la ora 11:00.

psd
parlament
