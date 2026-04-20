Liderii PNL care s-au reunit la sediul partidului, luni seară, au votat „sprijin total” pentru Ilie Bolojan.

Conform unor surse, președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat, la ședință, că îl susține pe Ilie Bolojan, semn că „disidentul” din interiorul PNL și-a reconsiderat poziția.

Au intervenit și alți lideri liberali, printre care primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu. Edilul a zis că PNL nu trebuie să devină un „breloc” al PSD și că trebuie să lupte pentru a deveni principalul partid pro-occidental la următoarele alegeri, chiar și cu riscul de a ajunge în opoziție.

Ce ar fi zis Ilie Bolojan în ședința PNL, potrivit surselor

Ilie Bolojan le-a spus colegilor săi, în ședința PNL, că nu va demisiona, spun sursele noastre.

„În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse legate de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă.

În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Au fost lucruri discutate în coaliție, în ședințe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor.

Se crea treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic la finalul anului și așa au apărut discuțiile. Eu sunt de părere că PSD a încercat să își recupereze electoratul, dar se pare că nu a reușit. Se pare că acum PSD e sub 20%”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că reforma administrației a fost discutată încă din toamna lui 2025, iar deciziile dificile, inclusiv creșterea TVA, au fost luate în comun în coaliție, nu unilateral, cum zice PSD. El a admis că aceste măsuri au generat costuri și nemulțumiri.

Ilie Bolojan a arătat că tensiunile au și o componentă politică, legată de alegerile din 2028: PSD ar dori un PNL subordonat pentru a-și asigura o majoritate, scenariu pe care îl consideră inacceptabil, deoarece ar afecta capacitatea PNL de a rămâne relevant electoral.

VEZI ȘI: Ședința liderilor de organizații PNL. Bolojan, primele declarații după votul PSD / live text