DCNews Politica Culise din ședința PNL. Surpriză pentru Ilie Bolojan: Cine și-a arătat susținerea
Data actualizării: 20:43 20 Apr 2026 | Data publicării: 20:01 20 Apr 2026

EXCLUSIV Culise din ședința PNL. Surpriză pentru Ilie Bolojan: Cine și-a arătat susținerea
Autor: Anca Murgoci

ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

A avut loc ședința PNL.

Liderii PNL care s-au reunit la sediul partidului, luni seară, au votat „sprijin total” pentru Ilie Bolojan.

Conform unor surse, președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat, la ședință, că îl susține pe Ilie Bolojan, semn că „disidentul” din interiorul PNL și-a reconsiderat poziția.

Au intervenit și alți lideri liberali, printre care primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu. Edilul a zis că PNL nu trebuie să devină un „breloc” al PSD și că trebuie să lupte pentru a deveni principalul partid pro-occidental la următoarele alegeri, chiar și cu riscul de a ajunge în opoziție.

Ce ar fi zis Ilie Bolojan în ședința PNL, potrivit surselor

Ilie Bolojan le-a spus colegilor săi, în ședința PNL, că nu va demisiona, spun sursele noastre. 

„În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse legate de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă.

În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Au fost lucruri discutate în coaliție, în ședințe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor.

Se crea treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic la finalul anului și așa au apărut discuțiile. Eu sunt de părere că PSD a încercat să își recupereze electoratul, dar se pare că nu a reușit. Se pare că acum PSD e sub 20%”, a spus Ilie Bolojan. 

Ilie Bolojan a explicat că reforma administrației a fost discutată încă din toamna lui 2025, iar deciziile dificile, inclusiv creșterea TVA, au fost luate în comun în coaliție, nu unilateral, cum zice PSD. El a admis că aceste măsuri au generat costuri și nemulțumiri.

Ilie Bolojan a arătat că tensiunile au și o componentă politică, legată de alegerile din 2028: PSD ar dori un PNL subordonat pentru a-și asigura o majoritate, scenariu pe care îl consideră inacceptabil, deoarece ar afecta capacitatea PNL de a rămâne relevant electoral.

VEZI ȘI: Ședința liderilor de organizații PNL. Bolojan, primele declarații după votul PSD / live text 

Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cum să te protejezi de căpușe și ce să faci dacă ești mușcat. Ghid complet pentru sezonul cald
Publicat acum 16 minute
Imaginile zilei cu Javier Milei la Ziua Independenței Israelului. Ce a făcut președintele Argentinei / video
Publicat acum 28 minute
Ce vor face miniștrii USR după votul PSD. Anunțul lui Dominic Fritz / video
Publicat acum 43 minute
Dominic Fritz a lăsat să se înțeleagă că justiția face abuzuri. Apoi a închis brusc conferința de presă / video
Publicat acum 1 ora si 14 minute
De ce câștigă România constant la Olimpiada de Matematică. Prof. Mihail Bălună, explicație după noi medalii de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului / foto în articol
Publicat acum 13 ore si 56 minute
Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. ”Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate”
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close