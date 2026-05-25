Conform acestuia, discuţia a fost concentrată pe "cheltuielile de capital". Concret, pe banii de investiţii. Dumitru Costin spune că, din totalul bugetului de investiţii în economia România, aproximativ 90% merge la Apărare, în timp ce pentru alte tipuri de investiţii bugetul este foarte mic.

"În urmă cu două luni, a fost aprobată legea bugetului de stat. La două săptămâni de la acel moment, i-am întrebat pe nişte lideri politici dacă ei ştiu ce au votat.

Fiecare lege a bugetului de stat are, printre altele, un capitol intitulat cheltuieli de capital, adică banii de investiţii în economia României. Ştiţi câţi bani sunt în total pe bugetul ăsta? 87,4 miliarde de lei.

Ştiţi cât din cheltuielile de capital sunt bani pentru Apărare? 80,9 miliarde lei. Adică nu investim aproape nimic în altceva, e aproape totul pe Apărare", a declarat Dumitru Costin la Ce Se Întâmplă.

Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost votată de 319 parlamentari. 104 au votat împotrivă, unul s-a abţinut iar doi parlamentari nu au votat.

AUR a sesizat Curtea Constituţională, însă CCR a respins sesizările.