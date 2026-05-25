€ 5.2467
|
$ 4.5067
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2467
|
$ 4.5067
 
DCNews Politica Dumitru Costin, discuţie cu parlamentarii imediat după adoptarea bugetului de stat. Câţi bani sunt la cheltuieli de capital
Data publicării: 25 Mai 2026

EXCLUSIV Dumitru Costin, discuţie cu parlamentarii imediat după adoptarea bugetului de stat. Câţi bani sunt la cheltuieli de capital
Autor: Florin Răvdan

parlamentul romaniei aur Parlamentul României/ AUR. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Dumitru Costin, liderul Blocului Naţional Sindical, a dezvăluit discuţia avută cu mai mulţi parlamentari imediat după adoptarea bugetului de stat pe 2026.

Conform acestuia, discuţia a fost concentrată pe "cheltuielile de capital". Concret, pe banii de investiţii. Dumitru Costin spune că, din totalul bugetului de investiţii în economia România, aproximativ 90% merge la Apărare, în timp ce pentru alte tipuri de investiţii bugetul este foarte mic. 

"În urmă cu două luni, a fost aprobată legea bugetului de stat. La două săptămâni de la acel moment, i-am întrebat pe nişte lideri politici dacă ei ştiu ce au votat.

Fiecare lege a bugetului de stat are, printre altele, un capitol intitulat cheltuieli de capital, adică banii de investiţii în economia României. Ştiţi câţi bani sunt în total pe bugetul ăsta? 87,4 miliarde de lei. 

Ştiţi cât din cheltuielile de capital sunt bani pentru Apărare? 80,9 miliarde lei. Adică nu investim aproape nimic în altceva, e aproape totul pe Apărare", a declarat Dumitru Costin la Ce Se Întâmplă. 

Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost votată de 319 parlamentari. 104 au votat împotrivă, unul s-a abţinut iar doi parlamentari nu au votat. 

AUR a sesizat Curtea Constituţională, însă CCR a respins sesizările. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

buget 2026
dumitru costin
investitii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Perspectivele deschise de AI. Cum va fi viitorul? Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu răspunde la DC Edu - VIDEO
Publicat acum 11 minute
România își întărește parteneriatul cu SUA. Bucureștiul, contract strategic de de 565.000 USD/lună
Publicat acum 26 minute
Bugetarii au 151 de sporuri. Lovitura anunțată de Pîslaru. ”Este vestea cea mai importantă pe care o dăm”
Publicat acum 29 minute
Criza de Ebola în Africa se adâncește, iar numărul deceselor urcă la 220. OMS: Epidemia ne depăşeşte
Publicat acum 41 minute
Cazul educatoarei care a cutremurat R. Moldova: Fostul oficial a cărui soție s-a sinucis, pus sub acuzare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 9 minute
Legea salarizării: Dumitru Costin (BNS) arată care vor fi categoriile profesionale nemulțumite
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Sondaj INSCOP: Românii au spus cum ar vota la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Soprana care a cântat în toată Europa, ignorată în orașul natal: Nu sunt cetățean de onoare. Nici măcar nu mă salută
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Mircea Badea a dat nas în nas cu ursul. Era pe scările unui hotel
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Cine încearcă să „confişte” Fjord, filmul lui Cristian Mungiu după Palme d’Or
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close