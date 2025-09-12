Data actualizării: | Data publicării:

Cine este ”doamna cu șase cuțite” din Parlament. Explicațiile pe care trebuie să le dea partidul lui Simion. ”Se caută țapul ispășitor”

O femeie din Republica Moldova, aflată pe lista AUR, a încercat să intre în Parlament având asupra sa șase cuțite. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect.

Un incident grav a avut loc vineri la Parlamentul României, unde o femeie, originară din Republica Moldova, a încercat să pătrundă în clădire având asupra sa șase cuțite. Personalul de pază a intervenit imediat, confiscând armele albe și alertând autoritățile. Femeia a fost condusă la audieri pentru a oferi explicații în legătură cu obiectele descoperite la punctul de acces C1 al instituției.

Potrivit informațiilor, aceasta figura pe lista partidului AUR și intenționa să participe la „Forumul Economic” organizat la Parlament. Subiectul a stârnit numeroase reacții, iar analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV.

"AUR trebuie să lămurească cine este doamna respectivă"

“Este evident că AUR trebuie să lămurească cine este doamna respectivă, cea cu 6 cuțite, și să ne spună de ce a fost invitată pe lista acestui partid în Palatul Parlamentului. Da, depinde, poate doamna chiar avea 6 cuțite, poate că doamna era un personaj din acesta mai exotic, dar cred că un partid precum AUR, un partid parlamentar cu un rezultat important la ultimele alegeri parlamentare, locul 2 practic, trebuie să lămurească această chestiune. Dacă nu a făcut-o deja, trebuie să o facă de urgență. Trebuie să știm, noi, opinia publică, cetățenii, cine este doamna respectivă și de ce a simțit AUR nevoia să o invite în Palatul Parlamentului. Despre asta este vorba.

Nu știu dacă ați observat, dar de vreo 30 de ani încoace nu au fost atâtea incidente acolo câte au fost în ultimul an. De la incendieri până la oameni care vor să sară gardul sau să intre cu cuțite. De ce? Tensiunea din societatea românească este la un nivel la care nu a mai fost până acum, la un nivel istoric. Este poate comparabilă cu 1990. Dacă ne încântă cu ceva, America este chiar într-o situație mai rea decât cea de la noi. Știm deja despre asasinarea lui Charlie Kirk, ce se întâmplă acolo, presa americană care vorbește de un posibil război civil, americanii au și arme după pofta inimii, legal, și așa mai departe. Bun, nu cred că se va ajunge până acolo. Nu va fi război civil în America, dar tensiunea a atins paroxismul.

În România, după alegerile cu cântec de anul trecut și de anul acesta, s-a creat un context în care USR participă la guvernare și este un veritabil factor destabilizator, foarte puternic. Știm toată situația din țara noastră, măsurile de austeritate, criza economică, scăderea brutală a nivelului de trai într-un termen foarte scurt, toate acestea provoacă tensiuni și aceste tensiuni se văd pe stradă. Am ajuns în punctul în care unii cetățeni atacă muncitorii străini care lucrează legal în țara noastră. Deci, se caută țapul ispășitor pentru ce s-a întâmplat în România, toți ceilalți sunt de vină, numai noi nu suntem", a explicat Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
