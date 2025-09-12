"Cu foiță de aur ca să nu facă alergie". Deputat, absolut șocat după o descoperire: Cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor

Un deputat USR a dezvăluit că la Parlament un set de 100 de cărți de vizită costă 310 lei, de câteva ori mai mult decât în piață, motivul fiind folosirea foiței de aur.

Deputatul USR Radu Mihaiu a relatat pe Facebook că a descoperit cu surprindere cât de scump este un set de cărți de vizită realizate în Parlament, comparativ cu prețurile de pe piață. El spune că 100 de bucăți ajung să coste 310 lei, de trei până la șase ori mai mult decât tarifele practicate de tipografiile comerciale. Diferența, explică parlamentarul, provine din faptul că acestea sunt tipărite cu foiță de aur și sunt achitate din fondurile pentru protocol.

"Am fost șocat"

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al comisiei de tehnologia informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice mi-am spus . Și am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate”, a scris acesta.

"Cred că rămân la cartea de vizită electronică"

Mihaiu mărturisește că inițial a crezut că totul este o farsă, însă a aflat ulterior că prețul ridicat se justifică prin folosirea foiței de aur la imprimare. „Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a comentat el.

Deputatul povestește și că subiectul a stârnit glume printre colegi: „Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: 'cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie'. Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur. Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a adăugat acesta.

