Data publicării:

"Cu foiță de aur ca să nu facă alergie". Deputat, absolut șocat după o descoperire: Cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Sursa foto: Facecbook @Radu Mihaiu
Sursa foto: Facecbook @Radu Mihaiu

Un deputat USR a dezvăluit că la Parlament un set de 100 de cărți de vizită costă 310 lei, de câteva ori mai mult decât în piață, motivul fiind folosirea foiței de aur.

Deputatul USR Radu Mihaiu a relatat pe Facebook că a descoperit cu surprindere cât de scump este un set de cărți de vizită realizate în Parlament, comparativ cu prețurile de pe piață. El spune că 100 de bucăți ajung să coste 310 lei, de trei până la șase ori mai mult decât tarifele practicate de tipografiile comerciale. Diferența, explică parlamentarul, provine din faptul că acestea sunt tipărite cu foiță de aur și sunt achitate din fondurile pentru protocol.

"Am fost șocat"

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al comisiei de tehnologia informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice mi-am spus . Și am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate”, a scris acesta.

"Cred că rămân la cartea de vizită electronică"

Mihaiu mărturisește că inițial a crezut că totul este o farsă, însă a aflat ulterior că prețul ridicat se justifică prin folosirea foiței de aur la imprimare. „Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a comentat el.

Deputatul povestește și că subiectul a stârnit glume printre colegi: „Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: 'cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie'. Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur. Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a adăugat acesta.

CITEȘTE ȘI: Femeie oprită să intre în Parlament cu mai multe cuțite asupra sa / Figura pe lista AUR. Reacția partidului - UPDATE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ministrul Educației, la votul Parlamentului. Moțiune împotriva lui Daniel David
10 sep 2025, 14:52
Șoșoacă, părăsită de încă o deputată. S-a retras din SOS
10 sep 2025, 14:52
CCR rămâne în joc. Deputații au respins scoaterea din procesul electoral
10 sep 2025, 12:33
A fost constituită comisia parlamentară "România fără violenţă domestică"
07 sep 2025, 16:01
Grindeanu, în Parlament: Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Nu merge cu ultimatumuri în fața PSD
07 sep 2025, 13:58
Patru moțiuni de cenzură, la votul Parlamentului/ Au picat toate cele patru moţiuni
07 sep 2025, 08:20
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
AUR a depus moțiunile de cenzură/ Ședință în Parlament ACUM
03 sep 2025, 20:57
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
01 sep 2025, 18:04
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
01 sep 2025, 21:01
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
Whiskey și vin rafinat de 10 mii de euro în Parlament, în plină austeritate. Bogdan Chirieac: Gestul contează!
02 aug 2025, 15:21
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Prima variantă a legii a căzut în Parlament dintr-un motiv uimitor
26 iul 2025, 17:00
Nicușor Dan cere reexaminarea PL-x nr. 504/2023
24 iul 2025, 11:06
Guvernul Bolojan, la prima încercare în Parlament. Rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură
14 iul 2025, 08:19
Evoluţia deficitului în ultimii 7 ani în România. "Au dispărut facilităţile şi avem acelaşi deficit ca anul trecut"
05 iul 2025, 08:23
Deputații cu locuințe în București sau Ilfov NU vor mai primi bani de chirie. Sorin Grindeanu: Parlamentul a votat modificarea în regim de urgență
30 iun 2025, 14:44
Sesiune agitată la Camera Deputaților: posturi tăiate, legi importante adoptate și schimbări majore în funcții-cheie
30 iun 2025, 09:56
Cine este Mircea Abrudean, noul președinte al Senatului
24 iun 2025, 19:17
Update: Mihai Busuioc și Csaba Asztalos, votați judecători CCR. Agitație în Parlament, la avizarea candidaților. Dan Tanasă (AUR): Aţi înnebunit complet
24 iun 2025, 12:11
Senat: A  fost declanșată procedura de alegere a unui judecător la CCR
11 iun 2025, 15:27
Limitarea accesului la jocurile de noroc a trecut de Senat
10 iun 2025, 19:45
Modificări la Codul Penal. Pedepse mai mari pentru lovire și alte acte de violenţă
04 iun 2025, 14:27
Zece parlamentari au schimbat tabăra în Parlament. Au trecut la PSD
04 iun 2025, 14:15
Minorii vor putea accesa rețelele de socializare, în România, doar cu acordul părinților. Ce prevede noua lege online
03 iun 2025, 11:48
Cine sunt parlamentarii care au demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și au trecut la PSD
02 iun 2025, 15:25
Deputații "reduc" cheltuielile: Cumpără hârtie igienică şi hârtie prosop de peste 72.000 de euro
30 mai 2025, 16:46
Schimbare privind pensiile private din România, condiție pentru aderarea la OCDE
27 mai 2025, 17:40
Ilie Bolojan, întrevedere cu Michael Dickerson (Ambasada SUA). Principala temă discutată de cei doi
27 mai 2025, 17:13
Schimbare majoră în construcțiile din România. Cea mai importantă reformă din ultimii 35 de ani, votată de senatori
26 mai 2025, 20:43
Anamaria Gavrilă își vede ”gone” parlamentarii. A rămas fără grup la Senat
26 mai 2025, 18:42
Imaginile zilei de la învestirea în funcție a lui Nicușor Dan. Ce nu s-a văzut la televizor / foto în articol
26 mai 2025, 11:59
Ce urmează după validarea CCR a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României
22 mai 2025, 11:49
Lovitură pentru Anamaria Gavrilă. Demisie în bloc din grupul POT din Parlament/ Reacție incredibilă
21 mai 2025, 10:46
Ilie Bolojan retrimite Senatului Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
17 apr 2025, 14:34
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
16 apr 2025, 10:18
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Parlamentarii decid dacă își reduc singuri pensiile speciale de până la 30.000 de lei
15 apr 2025, 23:52
Includerea țării noastre în programul Visa Waiver, printre temele discutate cu membrii Congresului SUA. Andrei Baciu: România îndeplinește toate criteriile
15 apr 2025, 16:53
Senatul a votat legea anti-drog la volan: Cine va fi pedepsit și când nu se aplică
14 apr 2025, 23:55
Centrele de plasament au obligația să instaleze sisteme de supraveghere video. Proiectul, adoptat de Senat
14 apr 2025, 18:53
Interferențele ruse în România, pe agenda discuțiilor de la Comisia pentru controlul activității SIE: Preocupări privind alegerile prezidențiale
02 apr 2025, 10:02
Haos în Camera Deputaților, după afirmațiile lui Neamțu. USR refuză să participe
01 apr 2025, 16:32
Moţiune simplă contra ministrului Energiei, Sebastian Burduja. REZULTAT vot în Senat - Update
31 Martie 2025, 16:52
Accesul la fizioterapie, o prioritate pentru Senat: Soluții legislative pentru un sistem de sănătate echitabil
28 Martie 2025, 09:27
Parlamentarii AUR încetează greva şi revin la şedinţele de plen şi în comisii
24 Martie 2025, 14:37
Deputații își cumpără bilete de avion și cazări în străinătate de 7 milioane de lei
14 Martie 2025, 10:55
Parlamentul dă undă verde unei comisii speciale comune pentru combaterea traficului de persoane
11 Martie 2025, 13:18
România, la coada clasamentului în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în Parlament
08 Martie 2025, 08:21
Cele mai noi știri
acum un minut
Scenariul unui blackout de 72 de ore în România: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Raed Arafat: Trebuie să ne pregătim și oamenii să fie conștienți
acum 6 minute
"Cu foiță de aur ca să nu facă alergie". Deputat, absolut șocat după o descoperire: Cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor
acum 13 minute
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
acum 14 minute
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
acum 28 de minute
Nou proiect Carrefour România. Micii artizani și antreprenori locali din Neamț, acum pe marile rafturi
acum 43 de minute
Principalele modificări pentru români, din #Pachetul2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan. Creșteri de 170%
acum 49 de minute
Femeie oprită să intre în Parlament cu mai multe cuțite asupra sa / Figura pe lista AUR. Reacția partidului - UPDATE
acum 1 ora 3 minute
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel