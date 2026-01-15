De ce nu mai are Palatul Parlamentului apă. Precizările Apa Nova

O știre din această dimineață venea să anunțe că alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total de la ora 06:00. Până vineri, la ora 01:00, urmează să rămână astfel, în condițiile unor lucrări la instalaţiile de distribuţie a apei.

Sunt efectuate mai multe lucrări de întreținere și înlocuire a unor componente ale instalațiilor de conducte. Reluarea alimentării cu apă se va face etapizat. La branșamentele exterioare, apa este oprită de miercuri.

Intervenţia tehnică asupra reţelelor de alimentare cu apă era programată pentru zilele 14 - 16 ianuarie, iar cei afectați nu pot fi estimați pentru că, în funcție de etaj, sunt afectați la ore diferite - sau de la ore diferite.

”Oprirea este necesară pentru desfăşurarea unor lucrări corective asupra instalaţiilor de distribuţie a apei, în vederea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a conductelor” conform Parlamentului.

”Lucrările sunt executate de departamentele de specialitate din cadrul Camerei Deputaţilor, administratorul reţelelor de distribuţie din imobil, iar pentru anul 2026 au fost prevăzute în propunerea de buget lucrări de reabilitare a reţelelor, ce vor fi realizate în limita fondurilor alocate” conform sursei citate.

Precizările Apa Nova

Apa Nova vine cu un comunicat, cu o dezmințire, deși nu a fost invocată de comunicarea Parlamentului, în care anunță:

”Ca urmare a articolelor apărute în spațiul media despre sistarea apei la Palatul Parlamentului, Apa Nova București face următoarea precizare: Operatorul de apă și canalizare al Capitalei nu a sistat furnizarea serviciilor de apă către clădirea Palatului Parlamentului, oprirea alimentării fiind realizată exclusiv de către administrația instituției, pentru execuția unor lucrări de reparație și revizie la rețeaua internă de apă. Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare funcționează la parametrii”.