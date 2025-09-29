€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 19:51 29 Sep 2025 | Data publicării: 19:51 29 Sep 2025

Dreptul la a doua opinie medicală, GRATUIT. Modificare din Senat pentru toți românii asigurați la stat
Autor: Andrei Itu

malarie-bucuresti_70739900 Foto: Pixabay
 

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede că toţi pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate au dreptul la a doua opinie medicală, decontată din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Proiectul completează în acest sens Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. "Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultul, în limita resurselor existente, cu excepţia cabinetelor de medicină de familie, până la dezvoltarea unui sistem regional de programare", prevede actul normativ.

Dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de CNAS

De asemenea, "toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală, pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată".

Proiectul mai prevede şi că sistemul regional de programare va fi elaborat în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Legea clarifică modalitatea prin care pacienţii asiguraţi pot beneficia de a doua opinie medicală

Senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel a precizat că acest proiect de lege clarifică modalitatea prin care pacienţii asiguraţi pot beneficia de a doua opinie medicală, menţionând că a doua opinie medicală va fi decontată din fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

senat
lege
a doua opinie medicala
adrian streinu cercel
persoane asigurate
cnas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Zeci de pensionări în rândul magistraților. Nicușor Dan a semnat decretele
Publicat acum 12 minute
Acuzații zguduitoare de maltratare a unor copii la un centru al SOS Satele Copiilor. S-a deschis o anchetă
Publicat acum 25 minute
"Robbie Williams îi prinde pe corupți". Doi funcționari bulgari demiși și reținuți după ce au cerut mită de la echipa artistului
Publicat acum 35 minute
Donald Trump impune taxe și pe filme
Publicat acum 44 minute
Dreptul la a doua opinie medicală, GRATUIT. Modificare din Senat pentru toți românii asigurați la stat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 29 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat acum 22 ore si 40 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close