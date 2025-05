Lovitură pentru Anamaria Gavrilă. Demisie în bloc din grupul POT din Parlament/ Reacție incredibilă

UPDATE: Anamaria Gavrilă, șefa POT, transmite un nou mesaj după noile plecări din partid și din grupul POT. Ea-și acuză foștii colegi că au avut interese cinice și au vrut doar funcții, nefiind niciodată ”ai noștri”. Îi face lași și oportuniști. Și trădători.

Iată mesajul acesteia:

”Cei care au fugit nu ne-au trădat pe noi. I-au trădat pe românii care au avut încredere în ei. Cu profundă dezamăgire, dar fără nicio urmă de surprindere, anunțăm că unii parlamentari aleși pe lista Partidului Oamenilor Tineri au ales să plece. Nu oricum, ci alergând, la nici 24 de ore de la anunțarea rezultatului alegerilor.

Acești oameni nu au fost niciodată ai noștri. N-au fost nici ai suveranismului, nici ai idealurilor pentru care milioane de români au stat la coadă să voteze. Au fost ai intereselor personale, ai calculelor cinice, ai funcțiilor și ai confortului. Au jucat teatru cât timp le-a fost convenabil, iar acum, când lupta devine grea își dau jos masca și își arată adevărata față: cea a oportunismului și a lașității.

Nu ne-au trădat pe noi, cei din conducere. I-au trădat pe românii care le-au dat votul cu speranța că în sfârșit cineva îi va reprezenta cu demnitate. I-au trădat pe bătrânii care încă mai cred în România. Pe tinerii care s-au întors acasă ca să construiască aici. Pe mamele care ne-au spus, cu lacrimi în ochi că POT este ultima speranță pentru viitorul copiilor lor.

Partidul Oamenilor Tineri nu este o umbrelă pentru carieriști. Este o casă pentru cei care iubesc România necondiționat. Cei care au fugit n-au pierdut doar sprijinul nostru, au pierdut respectul poporului român. Le urăm drum bun, iar celor care rămân, să nu uite niciodată că politica e despre onoare, nu despre scaune. Noi, POT vom merge mai departe cu fruntea sus, mai puțini, dar mai puternici. Fiindcă nu cantitatea ne definește, ci credința în țară și în Dumnezeu. România nu se abandonează la greu. România se apără”.

----

Deputaţii Dumitriţa Albu, Lucian Andruşcă, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclişan şi Aurora Simu au demisionat, miercuri, din grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri şi din această formaţiune. Aurora Simu era vicelider al grupului POT din Camera Deputaților, restul fiind membri.



Anunţul a fost făcut de Aurora Simu în plenul Camerei Deputaţilor.



"Stimaţi colegi, dragi români, cu părere de rău, dar cu încredere că ne vom duce misiunea până la capăt, noi, Albu Dumitriţa, Andruşcă Lucian, Csillag Andrei, Groza Călin, Pîclişan Gheorghe şi subsemnata, Simu Aurora Tasica, ne-am depus astăzi demisiile din Partidul Oamenilor Tineri şi implicit din grupul parlamentar POT. (...) Ne-am alăturat acestei mişcări suveraniste, convinşi de o idee în care am crezut cu toată sinceritatea, aceea că putem construi împreună un partid democratic, transparent, responsabil şi cu adevărat dedicat cetăţenilor. Din păcate, această idee s-a pierdut pe drum, iar valorile care au stat la baza proiectului nu au fost respectate. Direcţia impusă de actuala conducere s-a îndepărtat profund de promisiunile iniţiale. Am încercat cu bună credinţă să salvăm acest proiect, dar din păcate, toate aceste eforturi au fost ignorate", a spus Aurora Simu.



Ea a adăugat că acest gest este un semnal pentru toată mişcarea suveranistă şi un semnal către ţară că mişcarea conservatoare din România şi oamenii politici care s-au angajat să reprezinte România cu demnitate în Europa, "şi nu pentru a deraia parcursul european al României", înţeleg că românii doresc într-o Europă altfel, "cu fruntea sus, cu politicieni care au ca unică agendă interesul acestei ţări".



"Prin urmare, noi, politicienii noi, ne desprindem de partidele politice sechestrate de lideri absoluţi, aflaţi, din păcate, în competiţii de cult al personalităţii şi începem un alt proiect democratic. Sfada, isteria, poziţiile şi declaraţiile extremiste sunt exact ceea ce dezgustă şi dezamăgeşte electoratul de dreapta conservator-suveranist. Un electorat format în principal din oameni decenţi, credincioşi şi muncitori care nu îşi mai doresc ca ţara să fie secătuită de un stat supradimensionat şi corupt. Mişcarea politică pe care gestul nostru o iniţiază vine ca un răspuns şi va reprezenta alternativa, noua casă democratică pentru o politică conservatoare, suveranistă, decentă", a menţionat Aurora Simu.

”Sunt mândră de cei care rămân”

În urmă cu o zi, Anamaria Gavrilă scria, pe Facebook: ”POT este o organizație despre omul de rând care are curajul să spere la mai mult în țara lui și pentru țara lui. Nu am fost niciodată perfecți și nici nu am pretins a fi, dar suntem o mână de oameni care am intrat cu sufletul curat în Parlament, nu uităm de unde am plecat și mai ales nu uităm că românii ne-au trimis aici cu o misiune. Eu am ales să construiesc un partid, deși puteam să îmi asigur un loc călduț în altă parte. Am riscat să nu mai prind un nou mandat, dar am ales să construiesc un proiect prin care alți oameni să ajungă în Parlament. Așa au ajuns în Parlament parlamentarii POT, pt că românii au avut încredere în acest proiect politic. Dacă o parte dintre ei astăzi consideră că interesele lor personale sunt mai presus de misiunea oferită de români, eu nu pot decât să le urez drum bun. Unii dintre actualii parlamentari nu au muncit în campanie cât au muncit ceilalți, dar au ajuns pe liste. Tocmai aceștia sunt cei care au văzut în mandatul de parlamentar singura lor șansă să își optimizeze interesele.

Sunt mândră de cei care rămân și știu că în fața lui Dumnezeu eu mi-am sacrificat de mai bine de 4 ani de zile liniștea, familia și banii personali pentru un proiect demn. Mulțumim celor care vin alături de noi. (...)

POT a fost fondat de sora mea și verișoara mea. Am lucrat la el împreună cu soțul meu și sunt mândră de asta. POT este un start-up politic pornit alături de oamenii care vor să se implice.

În același timp are o conducere unde 9 din cei 10 membri sunt parlamentari, iar parlamentarii sunt foarte bine reprezentanți în conducere”.

Reacția sa a venit după ce Andrei-Ionuț Teslariu, ales pe lista POT, a trecut la grupul PNL, marți. El își anunțase plecarea din grupul POT din martie. În 6 mai, a mai demisionat deputatul Dorin Popa din grupul POT.

Pragul minim necesar pentru un grup parlamentar este de 7 membri. POT mai are 14 membri în acest moment.

