Proprietarul barului din Crans-Montana, primele declarații după incendiul devastator

Barul din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana care a fost distrus în noaptea de Anul Nou de un incendiu devastator a fost verificat "de trei ori în zece ani" şi "totul s-a făcut conform normelor", a asigurat proprietarul şi administratorul său în presa elveţiană - transmite France Presse.

Proprietarii acestui bar, Le Constellation, sunt un cuplu din Franţa, Jacques şi Jessica Moretti.

"Vom face tot posibilul pentru a ajuta ancheta", a declarat Jacques Moretti într-un interviu acordat 20Minutes.ch, care s-a întâlnit cu el la domiciliul său din Lens, un sat situat în apropiere de Crans-Montana.

Moretti a discutat, de asemenea, cu ziarul La Tribune de Geneve, căruia i-a spus că stabilimentul a fost controlat "de trei ori în zece ani" şi că "totul s-a făcut conform normelor".

Bilanţul oficial al incendiului este, în acest moment, de 40 de morţi şi 119 răniţi.

Cuplul a fost audiat de anchetatori, dar "în calitate de persoane chemate să furnizeze informaţii", ceea ce înseamnă că cei doi nu au fost plasaţi în arest preventiv şi nici nu au fost puşi sub acuzare, potrivit procuroarei generale a cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Ei au fost interogaţi în special cu privire la dispunerea localului, lucrările de renovare şi capacitatea de primire a barului.

VEZI ȘI: Ponta compară cazul tragediei din Elveția cu nenorocirea de la Colectiv: Un asemenea om politic nu ar mai fi în viața publică

Ipoteze privind declanșarea focului

Conform informaţiilor din mass-media, Jacques Moretti nu se afla la Constellation în momentul incendiului devastator, ci într-unul dintre celelalte două localuri ale cuplului.

Soţia sa, Jessica Moretti, care se afla la faţa locului în momentul incendiului, a fost uşor rănită, dar a putut să se întoarcă acasă.

Moretti a subliniat pentru 20Minutes.ch că el şi soţia sa cooperează cu autorităţile. "Vom face tot posibilul pentru a ajuta la clarificarea cauzelor. Facem tot ce ne stă în putinţă", a declarat el.

"Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm, ne simţim foarte rău", a mărturisit el.

Având în vedere primele elemente ale anchetei, totul indică faptul că focul a pornit de la lumânările aprinse sau de la artificiile care au fost puse în sticlele de şampanie purtate prea aproape de tavan, a declarat Pilloud presei, vineri după amiaza.

Conform imaginilor care circulă pe reţelele sociale, o persoană care stătea pe umerii altei persoane ar fi aprins accidental tavanul.

Ancheta se va concentra în special pe spuma aplicată pe tavanul barului devastat, mai mulţi martori indicând acest aspect al incendiului. "Ancheta va stabili dacă această spumă este conformă" sau nu, a declarat Pilloud, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va transporta șase pacienţi din Elveţia la un spital din Paris