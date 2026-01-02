€ 5.0985
DCNews Stiri O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va transporta șase pacienţi din Elveţia la un spital din Paris
Data publicării: 21:09 02 Ian 2026

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va transporta șase pacienţi din Elveţia la un spital din Paris
Autor: Elena Aurel

spartan_19681400 Foto: Agerpres
 

O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a plecat din Otopeni către Elveția pentru a transporta șase pacienți cu arsuri la un spital din Paris.

O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, în jurul orei 19:00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinaţia Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franţa, informează Ministerul Apărării Naţionale.

Potrivit sursei citate, pacienţii vor fi monitorizaţi pe timpul zborului de o echipă medicală mixtă asigurată de Forţele Aeriene Române şi de UPU SMURD al SCUB Floreasca.

Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile din Confederaţia Elveţiană, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, precizează MApN.

VEZI ȘI: Un român, dispărut în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ar putea fi una dintre victimele incendiului. MAE, anunț de ultimă oră

Mecanismul European de Protecţie Civilă

Sursa menţionată aminteşte că mecanismul a fost instituit în 2001 de Uniunea Europeană pentru a permite ţărilor participante (UE şi non-UE) să îşi coordoneze asistenţa în cazul unei situaţii de urgenţă la scară largă care nu poate fi rezolvată doar de sistemul de protecţie civilă al unei ţări.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat, vineri, că România ajută Elveţia în urma incendiului de la barul din staţiunea Crans-Montana datorită activării Mecanismului european de protecţie civilă, el arătând că multe dintre procedurile acestui mecanism de asistenţă au fost create după lecţia tragediei de la "Colectiv" din 2015, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Tragedia din Crans-Montana. Mărturiile unui român care a ajutat la scoaterea victimelor din barul care a luat foc: "Am văzut copii arși"

