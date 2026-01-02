Tragedia din Crans-Montana. Mărturiile unui român care a ajutat la scoaterea victimelor din barul care a luat foc: "Am văzut copii arși"

Un român spune că a ajutat la scoaterea victimelor din barul Le Constellation care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion.

George Gherghina muncește bucătar acolo și a povestit că în momentul în care s-a produs tragedia, el venea cu soția și copilul de la o petrecere. Când a văzut ce se întâmplă, bărbatul s-a gândit să dea o mână de ajutor, așa că a participat la evacuarea victimelor. De altfel, el a spus că locuiește la doar câțiva zeci de metri de barul care a ars.

"Am întrebat paramedicii dacă pot ajuta, m-au încurajat și am ajutat fecare persoană în parte să fie învelită, le-am oferit apă, pentru că monoxidul de carbon e dăunător. La baza scărilor, stăteam și așteptam fiecare decedat sau fiecare persoană care era vătămată, să putem s-i scoatem, să-i ducem în diferite locații unde să putem să-i lăsăm, pentru că nu existau în spațiu unde să pot să-i depozitez.

"Am țipat, am strigat dacă cineva e român"

Am țipat, am strigat dacă cineva e român aici să îmi spună, că o să ajung să îl scot. Timp de un minut am repetat asta. Nu era niciun român. Erau doar doi tineri români - un băiat și o fată - care fuseseră acolo, dar ieșiseră înainte de catastrofă.

Am observat oameni arși pe față care strigau ajutor și atunci am intrat înăuntru să văd despre ce e vorba. Paramedicii erau deja la fața locului, încercau să intre înăuntru să salveze fiecare om în parte, iar eu am fost, am asistat la același ajutor cu ei o dată.

Am scos fiecare persoană în parte pe canapele, pe paturi, pe tot ce am apucat să scoatem dinăuntru și fiecare om care s-a scos de acolo a trecut și prin mâinile mele. Au fost toți așezați pe trotuare, prin restaurante. A fost o catastrofă.

Am ajuns până înăuntrul barului, la baza scărilor, pentru că deja paramedicii erau înăuntru și era foarte mult dioxid de carbon, ceea ce nu îmi permitea mie ca om, să intru fără mască.

"Am văzut părinți, oameni mari arși, copii"

Aveam lacrimi în ochi, pentru că am văzut părinți, oameni mari arși, copii de o vârstă fragetă pe care n-aș putea să o pronunț. A fost lucruri care n-aș dori ca nimeni să le vadă și e greu de explicat momentul respectiv.

Momentele au fost foarte dure, erau părinți care își căutau copiii și mă întrebau dacă i-am văzut pe copiii lor. Erau părinți de copii minori. Au fost copii care au plecat cu ambulanța, nu se știe cine sunt, nu aveau telefoane. Sunt în comă acum.

Și alți români au venit cu ajutoare

Au fost mai mulți români care au venit cu ajutoare, cu pături, sunt români care au cazat oameni în diferite locații ca să-i sprijine. Am stat până la 6 dimineață, am dat ajutor tuturor răniților", a declarat George Gherghina pentru Antena 3 CNN.

Reamintim că, în noaptea de Revelion, cel puţin 40 de oameni au murit, iar alţi 115 au fost răniţi, după ce un incendiu puternic a izbucnit în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Pentru moment, autorităţile elveţiene nu au indicat cauza exactă a incendiului, dar mai mulți martori au spus că focul a izbucnit după ce pe mai multe sticle de șampanie au fost fixate lumânări aprinse - tip artificii.