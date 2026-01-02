Un fotbalist, printre răniții incendiului de la barul din Crans-Montana

Seara de Revelion 2026 a adus o tragedie în Elveția, după ce un incendiu a izbucnit într-un club din Crans-Montana. Până acum, numărul de morți a ajuns la 47, iar peste 100 de oameni au fost grav răniți. Printre aceștia se află și fotbalistul lui FC Metz, Tahirys Dos Santos. FC Metz ocupă ultimul loc în Ligue 1.

Tahirys Dos Santos se afla acolo în vacanță, când a izbucnit incendiul. El a suferit arsuri grave, fiind transportat în Germania pentru tratament medical intensiv.

FC Metz i-a transmis sprijin, într-un mesaj postat pe o rețea socială.

Mesajul transmis de FC Metz

”FC Metz anunță cu tristețe că Tahirys Dos Santos, jucător în formare la club, a fost rănit în incendiul care a avut loc în Crans-Montana. Întregul club se alătură și îi transmite gânduri lui Tahirys, în aceste ore în care acesta luptă cu suferința”, au transmis FC Metz, pe pagina oficială de X.

Foto

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Tahirys Dos Santos s-a născut pe data de 30 iunie 2006, în Mont-Saint-Martin (Franța). În sezonul 2024/25, el a jucat la Metz II, în ligile inferioare din Franța, în 22 de meciuri. A marcat 3 goluri.

Vedeți și - Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol