DCNews Sport Un fotbalist, printre răniții incendiului de la barul din Crans-Montana
Data actualizării: 12:15 02 Ian 2026 | Data publicării: 11:45 02 Ian 2026

Un fotbalist, printre răniții incendiului de la barul din Crans-Montana
Autor: Andrei Itu

fotbalist Imagine cu rol ilustrativ fotbalist / Sursa foto: Freepik
 

Și lumea fotbalului a fost lovită de tragedia de la clubul din Crans-Montana, Elveția. Un jucător a fost grav rănit și a fost transportat la spital cu arsuri grave.

Seara de Revelion 2026 a adus o tragedie în Elveția, după ce un incendiu a izbucnit într-un club din Crans-Montana. Până acum, numărul de morți a ajuns la 47, iar peste 100 de oameni au fost grav răniți. Printre aceștia se află și fotbalistul lui FC Metz, Tahirys Dos Santos. FC Metz ocupă ultimul loc în Ligue 1.

Tahirys Dos Santos se afla acolo în vacanță, când a izbucnit incendiul. El a suferit arsuri grave, fiind transportat în Germania pentru tratament medical intensiv.

FC Metz i-a transmis sprijin, într-un mesaj postat pe o rețea socială.

Mesajul transmis de FC Metz

”FC Metz anunță cu tristețe că Tahirys Dos Santos, jucător în formare la club, a fost rănit în incendiul care a avut loc în Crans-Montana. Întregul club se alătură și îi transmite gânduri lui Tahirys, în aceste ore în care acesta luptă cu suferința”, au transmis FC Metz, pe pagina oficială de X.

Tahirys Dos Santos s-a născut pe data de 30 iunie 2006, în Mont-Saint-Martin (Franța). În sezonul 2024/25, el a jucat la Metz II, în ligile inferioare din Franța, în 22 de meciuri. A marcat 3 goluri.

Vedeți și - Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie

