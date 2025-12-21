Suporter FCSB, condamnat la închisoare chiar înainte de derby-ul cu Rapid

Condamnarea la 16 luni de închisoare cu suspendare pentru suporter vine abia acum, în contextul în care a afișat un banner rasist, la meciul de pe data de 5 noiembrie 2023, jucat pe Arena Națională din București și pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, tot contra Rapidului.

Cu ce a fost găsit vinovat suporterul FCSB

Judecătorul de caz a dictat condamnarea de un an și patru luni de închisoare cu suspendare, potrivit rejust.ro. Instanța l-a găsit vinovat pe microbist de incitare la ură, violență / discriminare, precum și folosirea în public a simbolurilor rasiste sau xenofobe.

A încheiat un acord de recunoaștere

Bărbatul în cauză a pledat vinovat și a încheiat un acord de recunoaștere. Mai mult, bărbatul se va afla în supraveghere timp de doi ani.

Derby-ul dintre FCSB - Rapid se joacă astăzi, de la 20:00, fiind o partidă cu miză pentru ambele echipe, în special pentru echipa lui Gigi Becali, care are nevoie de puncte pentru a accede în play-off.

