Data actualizării: 22:21 27 Noi 2025 | Data publicării: 22:14 27 Noi 2025

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz
Autor: Andrei Itu

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz
 

Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare în etapa a patra a competiţiei de fotbal Conference League cu echipa germană FSV Mainz 05.

CS Universitatea Craoiva a reuşit a doua victorie consecutivă în competiţia Conference League, prin golul marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi, în minutul 67, din penalty.

Ce a făcut diferența în CS Universitatea Craoiva - Mainz 05 din Conference League

Meciul a fost unul tactic, închis, cu puține ocazii, însă CS Universitatea a avut mai multă inspiraţie și dăruire, care au făcut diferenţa.

Echipa antrenată de Filipe Coelho, la debutul european al portughezului, a avut prima ocazie, un şut al lui Băluţă de la aproape 40 de metri, dar portarul Zentner a reţinut cu ceva emoţii.

Baiaram a trimis primul şut pe poartă (18), însă fără emoţii pentru Zentner.

Mainz, penultima clasată în Bundesliga, a avut o şansă bună prin francezul Nordin (19), însă acesta a ratat complet şutul din unghi. Oaspeţii au avut o posesie mai bună, dar fără a reuşi să se apropie de poarta lui Isenko.

Ce s-a întâmplat în repriza a doua în CS Universitatea Craiova - Mainz

În minutul 66, Cicâldău a fost mai iute, în comparație cu tânărul fundaş polonez Potulski şi a ciupit balonul în careul oaspeţilor, iar jucătorul intrat la pauză l-a faultat. Penalty-ul a fost executat de Al Hamlawi. Palestinianul era intrat de două minute pe teren, iar acesta a transformat.

Universitatea a avut şansa să marcheze din nou, la centrarea lui Bancu în faţa porţii (77), dar lui Al Hamlawi i-a lipsit un vârf de gheată.

Mainz nu a reușit să își creeze ocazii clare

Mainz s-a aruncat în atac, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii prea clare, singurele care au venit fiind după faze fixe. Potulski (86) a reluat slab cu capul şi Isenko a reţinut. Polonezul a trimis mingea în poartă cu capul, la lovitura liberă a lui Amiri (88), dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Craiovenii au irosit câteva contre cu mare potenţial. De asemenea, Mainz a avut ultima şansă prin elveţianul Widmer (90+4), dar șutul a trecut pe lângă poartă.

Craiova are 7 puncte după victoria cu Mainz

Universitatea a acumulat şapte puncte, după 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare) şi 1-0 cu Mainz (acasă). Echipa din Bănie mai are de jucat două meciuri, cu Sparta Praga (11 decembrie, acasă) şi cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare), scrie Agerpres.

