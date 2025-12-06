Donald Trump spune că a jucat fotbal, dar recunoaşte că nu era la nivelul lui Messi sau Ronaldo

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, la Washington, că a jucat fotbal, a garantat că a fost bun la asta şi a clarificat că, deşi nu a atins nivelul lui Cristiano Ronaldo sau al lui Lionel Messi, îi plăcea să joace fotbal, informează EFE.

"Credeţi sau nu, am jucat fotbal. Am jucat bine, nu aş spune că eram precum Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi, dar mi-a plăcut să joc", a declarat preşedintele SUA alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, la postul columbian de televiziune RCN.

Tragerea la sorţi pentru cea de-a 23-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal, care va fi găzduită în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic, a avut loc la Centrul Kennedy din capitala SUA.

"Este o onoare să găzduim această Cupă Mondială, este o mare onoare. Acest eveniment a devenit mai mare decât ne-am gândit, stabilim un record în ceea ce priveşte vânzările de bilete, care nu a mai fost văzut până acum în niciun sport", a declarat Trump pentru RCN.

În ceea ce priveşte facilităţile de obţinere a vizelor pentru fanii latino-americani care doresc să participe la Cupa Mondială, el a dat asigurări: "Vom face totul mai uşor pentru ei. Lucrăm la asta chiar acum şi vom simplifica procesul."

Trump a primit primul Premiu FIFA pentru Pace

Trump a devenit primul laureat al Premiului pentru Pace, acordat de FIFA, care a anunţat că premiul său anual este acordat "persoanelor care au întreprins acţiuni excepţionale şi extraordinare pentru pace", informează dpa.

Trump a primit o medalie şi un trofeu de aur din partea preşedintelui FIFA, pentru eforturile sale de a pune capăt conflictelor din întreaga lume.

"Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viaţa mea. Lumea este un loc mai sigur acum. SUA nu o duceau bine acum un an, dar acum suntem cea mai tare ţară din lume în acest moment", a spus Trump.

Criticii au atras atenţia că Infantino a creat premiul special pentru Trump, de care este apropiat de ani de zile, pe care l-a propus la Premiul Nobel pentru Pace şi pe care l-a lăudat pentru eforturile sale de pace în războaiele din Gaza şi Ucraina.

Aceştia au argumentat că nu a existat un proces de selecţie transparent, nicio nominalizare, niciun juriu şi că se pare că nici Consiliul FIFA nu a fost implicat în procesul decizional.

O declaraţie comună a grupurilor pentru drepturile omului, citată de Press Association, a afirmat că "acordarea acestui premiu pe fondul escaladării atacurilor asupra drepturilor omului şi libertăţilor civile - inclusiv detenţii violente ale imigranţilor, represiuni asupra libertăţii de exprimare şi militarizarea oraşelor americane - subliniază probabilitatea tot mai mare ca Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 să fie folosit ca armă în scopuri autoritare", conform Agerpres.

Concert Andrea Bocelli la tragerea la sorţi

Cu puţin timp înainte de ceremonia de tragere la sorţi pentru CM 2026, Trump şi-a retras ameninţările că va interzice oraşelor americane să găzduiască meciuri dacă acestea nu respectă planurile sale privind măsurile de securitate, dar a sugerat că va lua şi alte măsuri dacă va considera că există o ameninţare.

"Nu, nu vreau să fac asta. Putem rezolva această problemă. Am demonstrat-o în (Washington) D.C. şi oriunde am mai fost", a declarat Trump.

În reflectoarele camerelor de televiziune şi a bliţurilor presei internaţionale, Trump a dominat vineri scena de la Centrul Kennedy din Washington, plasându-se direct în centrul unuia dintre cele mai mari evenimente din lumea sportului.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, şi preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, au fost şi ei prezenţi, dar a fost 100% spectacolul lui Trump, comentează Reuters.

Andrea Bocelli a susţinut un concert la Casa Albă pentru Trump şi aliaţii săi

Tenorul italian Andrea Bocelli a susţinut vineri un concert în Salonul de Est al Casei Albe pentru Trump, care a reunit pentru această ocazie toţi republicanii din Camera Reprezentanţilor, unii dintre senatorii cei mai apropiaţi preşedintelui şi pe Prima Doamnă, Melania Trump, scrie EFE.

"Vom auzi o voce, vocea unui înger. Este o voce pe care puţini oameni au putut să o atingă", a spus Trump, prezentându-l pe cântăreţul italian înainte de reprezentaţia sa.

În plus, preşedintele l-a elogiat pe Bocelli pentru reprezentaţia sa de la Centrul Kennedy de vineri dimineaţă pentru tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, spunând: "A fost incredibil" şi "o mare onoare".

Ulterior, Trump a sărbătorit prezenţa majorităţii senatorilor şi reprezentanţilor republicani la eveniment, iar recitalul a început în lipsa presei.

Aceasta este a doua oară când Bocelli îl vizitează pe Trump la reşedinţa prezidenţială în mai puţin de două luni. Artistul italian s-a mai aflat în Biroul Oval în 17 octombrie şi a cântat în privat pentru preşedintele american.