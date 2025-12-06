€ 5.0919
Stiri

DCNews Stiri Totul despre viața asistenților medicali români în Germania. Vlad Ruja, detalii importante la Departe de România
Data publicării: 12:10 06 Dec 2025

EXCLUSIV Totul despre viața asistenților medicali români în Germania. Vlad Ruja, detalii importante la Departe de România
Autor: Florin Răvdan

WhatsApp Image 2025-12-06 at 12.04.15
 

Vlad Ruja, specialist în recrutare de personal medical în Germania, vine în emisiunea Departe de România să vorbească despre viața asistenților medicali români din această țară. Emisiunea va fi difuzată...

Vlad Ruja, specialist în recrutare de personal medical în Germania, vine în emisiunea Departe de România să vorbească despre viața asistenților medicali români din această țară. Emisiunea va fi difuzată luni, 8 decembrie, începând cu ora 18.00, pe canalele ȘtiriDiaspora, DCNews și DCNewsTV.

În ediția de luni, 8 decembrie, a emisiunii Departe de România, discutăm despre unul dintre cele mai sensibile și actuale subiecte: plecarea medicilor și asistenților medicali români în străinătate. Germania rămâne una dintre destinațiile preferate, iar astăzi aflăm cum arată viața profesională și personală a celor care aleg acest drum.

Vlad Ruja, specialist în recrutarea personalului medical pentru Germania, ne oferă o perspectivă sinceră și documentată despre realitatea de la fața locului:
– cum sunt primiți asistenții români,
– ce salarii pot avea,
– care sunt dificultățile de adaptare,
– ce mituri circulă în România și cât adevăr conțin,
– ce trebuie să știe cei care vor să plece.

Rămâneți alături de noi pentru o discuție coerentă, onestă și plină de informații esențiale pentru oricine se gândește la o carieră în sistemul medical german.

Abonați-vă pentru mai multe interviuri cu români care și-au construit viața… departe de România. 

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora
 

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.
Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă puteți abona la notificările site-ului știridiaspora.ro și să ne urmăriți pe canalele de social media.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

Site: https://www.stiridiaspora.ro/ 
YouTube: https://www.youtube.com/@stiridiaspora9142 
Facebook: https://www.facebook.com/stiridiaspora.ro  

Instagram: https://www.instagram.com/stiridiaspora/ 
TikTok: https://www.tiktok.com/@stiridiaspora.ofi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vlad ruja
departe de romania
