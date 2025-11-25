€ 5.0890
DCNews Stiri Motivul pentru care Anca Alexandrescu candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei, dezvăluit la DC Votez - VIDEO
Data actualizării: 22:14 25 Noi 2025 | Data publicării: 21:40 25 Noi 2025

Motivul pentru care Anca Alexandrescu candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei, dezvăluit la DC Votez - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Alexandrescu, candidat la alegerile de la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei
 

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, este invitată la emisiunea electorală DC Votez.

Anca Alexandrescu candidează independent, cu susținere din partea AUR, la alegerile locale de la Primăria Capitalei 2025. Miercuri, 26 noiembrie, ea este invitata lui Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii DC Votez, unde va vorbi despre planurile sale pentru București.

Anca Alexandrescu este fiica reputatului jurnalist Horia Alexandrescu și este cunoscută publicului drept moderatoare a emisiunii ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus.

Iată care vor fi principalele teme de discuție:

  • Alegeri locale 2025 - șansele candidaților la Primăria Capitalei
  • De ce a ales Anca Alexandrescu să candideze la alegerile pentru Primăria București
  • Cum va rezolva Anca Alexandrescu problema traficului din Capitală
  • Ce va face cu corupția din Primăria Generală a Capitalei
  • Este o alegere politică sau administrativă votul pentru Anca Alexandrescu?

Interviul va fi transmis pe DC News și Știri Diaspora, miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 14:00.

alegeri primaria bucuresti 2025
