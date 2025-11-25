Motivul pentru care Anca Alexandrescu candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei, dezvăluit la DC Votez - VIDEO

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, este invitată la emisiunea electorală DC Votez.
Anca Alexandrescu candidează independent, cu susținere din partea AUR, la alegerile locale de la Primăria Capitalei 2025. Miercuri, 26 noiembrie, ea este invitata lui Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii DC Votez, unde va vorbi despre planurile sale pentru București.
Anca Alexandrescu este fiica reputatului jurnalist Horia Alexandrescu și este cunoscută publicului drept moderatoare a emisiunii ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus.
Iată care vor fi principalele teme de discuție:
Interviul va fi transmis pe DC News și Știri Diaspora, miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 14:00.
de Roxana Neagu