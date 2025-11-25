Motivul pentru care Anca Alexandrescu candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei, dezvăluit la DC Votez - VIDEO

Anca Alexandrescu candidează independent, cu susținere din partea AUR, la alegerile locale de la Primăria Capitalei 2025. Miercuri, 26 noiembrie, ea este invitata lui Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii DC Votez, unde va vorbi despre planurile sale pentru București.

Anca Alexandrescu este fiica reputatului jurnalist Horia Alexandrescu și este cunoscută publicului drept moderatoare a emisiunii ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus.

Iată care vor fi principalele teme de discuție:

Alegeri locale 2025 - șansele candidaților la Primăria Capitalei

De ce a ales Anca Alexandrescu să candideze la alegerile pentru Primăria București

Cum va rezolva Anca Alexandrescu problema traficului din Capitală

Ce va face cu corupția din Primăria Generală a Capitalei

Este o alegere politică sau administrativă votul pentru Anca Alexandrescu?

Interviul va fi transmis pe DC News și Știri Diaspora, miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 14:00.

