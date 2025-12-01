Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Edu, invitata zilei este lector univ. dr. Mariana Dogaru.
Lector univ. dr. Mariana Dogaru, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), este invitata zilei la DC Edu, a prof. univ. dr. Sorin Ivan. Mariana Dogaru este, cu alte cuvinte, președinta Agenției care acreditează și autorizează școlile și grădinițele.
DC Edu, 1 Decembrie: Printre subiectele de discuție se vor număra:
Noutăți în asigurarea calității în învățământul preuniversitar
Noua lege și educația inclusivă de calitate. Educația personalizată
Managementul calității în unitățile de învățământ
Calitatea și eficiența educației românești
Soluții pentru analfabetismul funcțional
Asigurarea calității în mediul rural
Rolul cadrelor didactice în asigurarea calității. Reziliența profesorilor
Formarea inițială și formarea continuă a personalului didactic din perspectiva asigurării calității
Pregătirea didactică în universități. Realități și perspective
Educația în Era Digitală și a Inteligenței Artificiale
Emisiunea va fi transmisă astăzi, 1 Decembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.
