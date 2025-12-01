Lector univ. dr. Mariana Dogaru, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), este invitata zilei la DC Edu, a prof. univ. dr. Sorin Ivan. Mariana Dogaru este, cu alte cuvinte, președinta Agenției care acreditează și autorizează școlile și grădinițele.

DC Edu, 1 Decembrie: Printre subiectele de discuție se vor număra:

Noutăți în asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Noua lege și educația inclusivă de calitate. Educația personalizată

Managementul calității în unitățile de învățământ

Calitatea și eficiența educației românești

Soluții pentru analfabetismul funcțional

Asigurarea calității în mediul rural

Rolul cadrelor didactice în asigurarea calității. Reziliența profesorilor

Formarea inițială și formarea continuă a personalului didactic din perspectiva asigurării calității

Pregătirea didactică în universități. Realități și perspective

Educația în Era Digitală și a Inteligenței Artificiale

