€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Calitatea în educație. Lector univ. dr. Mariana Dogaru, președinta ARACIP, invitata zilei la DC Edu
Data actualizării: 15:51 01 Dec 2025 | Data publicării: 15:35 01 Dec 2025

EXCLUSIV Calitatea în educație. Lector univ. dr. Mariana Dogaru, președinta ARACIP, invitata zilei la DC Edu
Autor: Roxana Neagu

mariana dogaru foto Facebook Mariana Dogaru
 

Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Edu, invitata zilei este lector univ. dr. Mariana Dogaru.

Lector univ. dr. Mariana Dogaru, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), este invitata zilei la DC Edu, a prof. univ. dr. Sorin Ivan. Mariana Dogaru este, cu alte cuvinte, președinta Agenției care acreditează și autorizează școlile și grădinițele. 

DC Edu, 1 Decembrie: Printre subiectele de discuție se vor număra: 

Noutăți în asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Noua lege și educația inclusivă de calitate. Educația personalizată

Managementul calității în unitățile de învățământ

Calitatea și eficiența educației românești

Soluții pentru analfabetismul funcțional

Asigurarea calității în mediul rural

Rolul cadrelor didactice în asigurarea calității. Reziliența profesorilor

Formarea inițială și formarea continuă a personalului didactic din perspectiva asigurării calității

Pregătirea didactică în universități. Realități și perspective

Educația în Era Digitală și a Inteligenței Artificiale

Emisiunea va fi transmisă astăzi, 1 Decembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mariana dogaru
gradinita
scoala
calitate
educatie
aracip
sorin ivan
DC EDU
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Iulia Scântei (CCR) a făcut paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze? Adevăratele surprize sunt în galeria foto
Publicat acum 48 minute
Răspunsul Ancăi Alexandrescu după ce a fost criticată pentru apropierea de PSD
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Confruntarea finală înainte de alegeri! Băluță, Hopincă, Negoiță și Piedone, împreună la DC Votez
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Ciolacu acuză actuala putere: „Guvernează prin panică. Criza e creată artificial ca să pară salvatori”
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Donald Trump, mesaj pentru Nicușor Dan: România joacă un rol esențial în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 29 Noi 2025
Raisa Radu, adolescenta care a cucerit jurații și publicul la Vocea României: „Momentul serii, mi-au dat lacrimile” VIDEO
Publicat pe 29 Noi 2025
Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO/ ”Este bine așa” - ”I s-a explicat că e casa lui Allah”
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close