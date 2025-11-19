Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea.
Spitalul Județean de Urgență Tulcea trece prin cea mai amplă transformare din ultimele decenii. Vom avea o unitate medicală complet schimbată, la standarde europene.
Pentru mii de oameni din Tulcea și din localitățile izolate ale Deltei, această schimbare înseamnă un acces mai rapid și mai sigur la servicii medicale esențiale.
Aflăm mai multe joi, 20 noiembrie, de la ora 16.00, pe DC News și DC News TV.
