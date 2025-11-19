€ 5.0889
Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea. Avem imagini
Data publicării: 17:18 19 Noi 2025

EXCLUSIV Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea. Avem imagini
Autor: Anca Murgoci

nou spital judetean tulcea Spital Tulcea
 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea.

Spitalul Județean de Urgență Tulcea trece prin cea mai amplă transformare din ultimele decenii. Vom avea o unitate medicală complet schimbată, la standarde europene.

Modernizarea spitalului nu este doar o investiție în infrastructură, ci un pas important pentru întreaga regiune în ceea ce privește calitatea actului medical

Pentru mii de oameni din Tulcea și din localitățile izolate ale Deltei, această schimbare înseamnă un acces mai rapid și mai sigur la servicii medicale esențiale.

Aflăm mai multe joi, 20 noiembrie, de la ora 16.00, pe DC News și DC News TV.

tulcea
