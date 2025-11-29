€ 5.0906
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 1-7 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 16:46 29 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 1-7 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

astrolog daniela simulescu Astrolog Daniela Simulescu/Mercur și Saturn nu mai sunt retrograde
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente de la începutul lunii decembrie.

Prima săptămână a lunii decembrie va fi mult mai liniștită din punct de vedere astrologic. Evenimentul principal este Luna Plină din Gemeni, care va avea parte de careuri cu Saturn și Neptun. Ceea ce înseamnă că unii își doresc o schimbare de direcție, dar că nu le va fi foarte simplu să o găsească sau să o înfăptuiască.

Horoscop decembrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Vestea bună este aceea că Mercur va face un dublu trigon cu Jupiter și Saturn. Adică, astrele nu ne lasă la greu! Ne vom păstra optimismul și răbdarea în momentele provocatoare. Iar reziliența se va demonstra a fi o resursă uimitoare. 

Horoscop decembrie 2025 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Emisiunea va fi transmisă duminică, 30 noiembrie, de la ora 12.00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

