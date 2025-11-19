€ 5.0889
Horoscop 20 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:25 19 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 20 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu Astrolog Daniela Simulescu/Joi avem două evenimente astrologice importante
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de joi, 20 noiembrie 2025.

Joi, 20 noiembrie, vom avea Lună Nouă în Scorpion. În general, Luna Nouă marchează un moment prielnic pentru noi începuturi, însă de data aceasta, discutăm despre o renaștere. Mulți dintre noi pot fi cuprinși de un carusel de emoții.

CITEȘTE ȘI - Lună Nouă în Scorpion, 20 noiembrie 2025. Ce zodii sunt afectate și cum

Tot mâine, Mercur retrograd face mult temuta conjuncție cu Soarele, în semnul Scorpionului. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, vă recomandăm să nu vă aglomerați deloc programul pentru că nu vă veți putea ține deloc de toate sarcinile. Iar nerăbdarea va fi inamicul nostru principal. Mai ales când va fi vorba despre tranzacțiile financiare. Graba strică treaba!

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 20 noiembrie
luna noua scorpion
mercur retrograd
horoscop daniela simulescu
