Joi, 20 noiembrie, vom avea Lună Nouă în Scorpion. În general, Luna Nouă marchează un moment prielnic pentru noi începuturi, însă de data aceasta, discutăm despre o renaștere. Mulți dintre noi pot fi cuprinși de un carusel de emoții.

CITEȘTE ȘI - Lună Nouă în Scorpion, 20 noiembrie 2025. Ce zodii sunt afectate și cum

Tot mâine, Mercur retrograd face mult temuta conjuncție cu Soarele, în semnul Scorpionului. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, vă recomandăm să nu vă aglomerați deloc programul pentru că nu vă veți putea ține deloc de toate sarcinile. Iar nerăbdarea va fi inamicul nostru principal. Mai ales când va fi vorba despre tranzacțiile financiare. Graba strică treaba!

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.