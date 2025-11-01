Antonia Dumitru, fetița-minune născută la șase luni, vine la Mi-Th Influencer. Povestea unui model de 13 ani

Antonia Dumitru are doar 13 ani și are deja o mulțime de medalii. S-a născut la șase luni. Unii ar zice că este o minune că astăzi e aici. Părinții ei erau în concediu, în Bulgaria, când Antonia a decis să vină pe lume. Face balet de la cinci ani. Practic... dintotdeauna este pe podium. Haideți să-i aflăm povestea!

Emisiunea va fi transmisă pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube, 2 noiembrie, de la ora 11.00.