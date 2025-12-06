€ 5.0919
Data publicării: 16:02 06 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 8-14 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Fotografie Daniela Simulescu noiembrie Astrolog Daniela Simulescu/Marte se pregătește să iasă din semnul Săgetătorului
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din a doua săptămână a lunii decembrie.

Săptămâna începe cu un careu între Marte din Săgetător și Saturn din Pești. Genul de aspect astrologic care nu face altceva decât să ne blocheze inițiativele. Sau altfel spus, ve vom trezi că trebuie să punem frână, să găsim un numitor comun între ce ne dorim și modul în care putem acționa. Bineînțeles că vor apărea amânări, frustrări și obstacole. Dar, cu disciplină, vom trece peste orice provocare. Și vom căpăta o porție serioasă de reziliență. Cei mai afectați vor fi cei cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. 

Înainte de a ieși din Scorpion, Mercur face o conjuncție cu Lilith. Aspect bun pentru curajul de a vorbi despre dorințele noastre cele mai puternice.

Pe 12 decembrie, Mercur intră în Săgetător și ne ajută să fim mai optimiști în ceea ce privește viitorul apropiat.

x close