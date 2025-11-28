€ 5.0906
Corgi: mici, dar cu personalitate uriașă | BarksVille Corgis
Data actualizării: 18:52 28 Noi 2025 | Data publicării: 18:11 28 Noi 2025

Corgi: mici, dar cu personalitate uriașă | BarksVille Corgis
Autor: Doinița Manic

BarksVille Corgis Corgi: mici, dar cu personalitate uriașă | BarksVille Corgis. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

DC Anima vine cu un nou episod vineri, de la 19:00, pe DC News şi DC News TV.

De data aceasta, discuţia se mută spre câinii Corgi, rasa atât de iubită de regina Elisabeta a Marii Britanii. O rasă de talie mică, dar cu personalitate uriaşă, aşa cum explică şi Anca Georgescu, medic veterinar. 

Anca Georgescu s-a dedicat creşterii responsabile a acestor animăluţe şi povesteşte cum se dresează, dar şi cât de inteligenţi sunt aceşti câini Corgi. 

Emisiunea se transmite vineri, 28 noiembrie, de la ora 19:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

BarksVille Corgis
corgi
dc anima
