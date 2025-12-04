€ 5.0920
O femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine
Data actualizării: 23:51 04 Dec 2025 | Data publicării: 23:45 04 Dec 2025

O femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine
Autor: Alexandra Curtache

câine Foto: Unsplash
 

O femeie din Whyalla, Australia de Sud, a murit joi, 4 decembrie, după ce a fost sfâșiată de câinele ei.

Paramedicii au intervenit la fața locului, însă rănile au fost atât de grave încât victima nu a mai putut fi salvată, conform Daily Mail.

Intervenție de urgență și stradă blocată

Echipajele medicale au fost trimise la adresa din Whyalla puțin după ora 16:00, în urma unui apel care anunța o mușcătură severă de animal. Potrivit poliției, femeia prezenta răni critice provocate de propriul câine, iar paramedicii au încercat minute în șir să o stabilizeze.

În ciuda eforturilor, aceasta a fost declarată decedată la fața locului. Autoritățile nu au confirmat încă rasa animalului și nici dacă acesta a fost confiscat. Zona a fost blocată traficului pentru mai multe ore, în timp ce anchetatorii au efectuat cercetări.

Citește și: Avertisment pentru stăpânii de câini: aceste rase iubite riscă probleme grave de sănătate. Explicațiile unui medic veterinar

Caz similar în Vrancea: copil ucis de câini fără stăpân

Un incident la fel de șocant s-a produs recent în România, unde un copil de 3 ani din județul Vrancea a fost ucis de o haită de câini fără stăpân. Trupul acestuia a fost găsit de un localnic într-un canal plin de gunoaie, la mică distanță de locuința familiei.

Bărbatul a alertat imediat autoritățile, însă medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul, din cauza rănilor extrem de grave. Primele concluzii ale anchetei arată că micuțul a fost atacat de mai mulți câini vagabonzi, cunoscuți în zonă ca fiind agresivi.

Potrivit experților medico-legali, decesul a fost cauzat de un atac canin violent, copilul aflându-se singur în momentul tragediei. Direcția de Protecție a Copilului a fost informată, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili cine este responsabil de gestionarea animalelor fără stăpân.

atac
