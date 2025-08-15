Avertisment pentru stăpânii de câini: aceste rase iubite riscă probleme grave de sănătate. Explicațiile unui medic veterinar

Dr. Miruna Beda, medic veterinar de laborator la Spitalul Veterinar Universitar de Urgență „Prof. dr. Alin Bîrțoiu”, a explicat în exclusivitate pentru DCNews care sunt rasele de câini cele mai predispuse la probleme grave de sănătate. Aceasta recomandă stăpânilor acestor rase să acorde o atenție sporită controalelor medicale și îngrijirii zilnice, pentru a preveni sau întârzia apariția afecțiunilor.

Rasele brahicefalice, printre cele mai afectate

Rasele precum Bulldog (francez/englez), Pug (Mops) sau Shih-Tzu sunt exemple clasice de câini brahicefalici, cunoscuți popular ca „rase cu botul turtit”. Acestea se confruntă frecvent cu BOAS (Sindromul brahicefalicilor de obstrucție a căilor respiratorii), o problemă cauzată de structura anatomică a capului, ce duce la respirație dificilă, apnee în somn și sforăit.

„Din cauza dificultății respiratorii, câinii din aceste rase sunt extrem de predispuși și la hipertermie (supraîncălzire), deci mare grijă cu plimbările pe timp de vară, deoarece se pot dovedi mortale”, a subliniat medicul veterinar.

Aceste rase mai pot suferi de afecțiuni oculare grave, precum cheratite, „cherry eye”, sindromul ochilor uscați sau ulcere corneene. În plus, dinții înghesuiți cresc riscul de tartru, gingivită și infecții, iar problemele ortopedice, cum ar fi displazia de șold sau herniile de disc, nu sunt rare.

Cavalier King Charles Spaniel - interzis la reproducere în Norvegia

Cavalier King Charles Spaniel este o rasă apreciată pentru temperamentul blând, dar cu predispoziții medicale serioase, atât de grave încât a fost interzisă reproducerea acestora în Norvegia.

Dr. Beda spune că printre cele mai frecvente afecțiuni se numără boala valvulară mitrală, o problemă cardiacă majoră care slăbește inima, deoarece „valva mitrală, care separă atriul stâng de ventriculul stâng al inimii, nu se închide corespunzător” și reprezintă principala cauză de mortalitate la această rasă. De asemenea suferă des și de Siringomielie, o afecțiune gravă la nivelul măduvii spinării, adesea asociată cu malformația Chiari, care poate provoca dureri intense și pierderea mobilității.

Acești câini sunt predispuși și la epilepsie genetică.

„Crizele sunt adesea recurente și se pot dezvolta încă din primii ani de viață ai câinelui, de obicei între 3 și 6 ani. Faptul că epilepsia poate fi transmisă genetic face ca reproducerea să fie un factor de risc semnificativ. Dacă părinții câinelui au avut episoade de crize, există șanse mari ca puii lor să prezinte aceleași simptome”, explică medicul veterinar.

De asemenea, au deseori și probleme oculare precum atrofia retiniană progresivă, ce poate duce la orbire completă, și alte afecțiuni neurologice.

Ciobănescul German - probleme ortopedice și autoimune

Ciobănescul German, una dintre cele mai populare rase din lume, este predispus la displazie de șold și displazie de cot, probleme care pot duce la durere cronică și mobilitate redusă.

O altă afecțiune gravă este mielopatia degenerativă, o boală incurabilă a măduvei spinării, comparată adesea cu scleroza laterală amiotrofică (ALS) la oameni. Pe lista bolilor genetice se află și tulburările de coagulare a sângelui, precum boala von Willebrand și hemofilia de tip A, care pot provoca sângerări severe chiar și în urma unor răni minore.

La capitolul afecțiuni dermatologice și oftalmologice, acești câini pot dezvolta piodermită și pannus (keratita superficială cronică), dar și cataractă sau atrofie retiniană progresivă.

„Piodermită: este o infecție cutanată bacteriană cauzată de obicei de stafilococi care poate apărea în special din cauza structurilor pielii mai sensibile la această rasă. Se manifestă prin erupții cutanate, roșeață, inflamație și adesea puroi.

Pannus: este o boală autoimună în care sistemul imunitar atacă corneea, ducând la dezvoltarea unui țesut pigmentat/opac pe aceasta. Drept urmare, acuitatea vizuală scade progresiv și se poate finaliza cu pierderea vederii”, clarifică Dr. Miruna Beda.

Recomandarea medicului

Dr. Miruna Beda atrage atenția că, indiferent de rasă, controalele medicale periodice și o îngrijire adecvată pot face diferența între o viață lungă și sănătoasă și una marcată de suferință.

„Câinii din rasele cu predispoziții trebuie monitorizați constant, iar stăpânii trebuie să fie informați despre semnele timpurii ale bolilor”, a concluzionat aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News