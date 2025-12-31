€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Hidroelectrica anunță întârzieri la facturi începând cu 1 ianuarie 2026
Data publicării: 21:34 31 Dec 2025

Hidroelectrica anunță întârzieri la facturi începând cu 1 ianuarie 2026
Autor: Anca Murgoci

bani (2) Bani. Foto: Freepik.com
 

Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților.

Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum și migrarea bazelor de date.

Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu și lung, o gestionare mai eficientă a relației cu clienții, procese de facturare mai rapide și mai sigure, o transparență sporită a informațiilor privind soldurile și plățile, precum și dezvoltarea unor funcționalități digitale îmbunătățite, orientate către nevoile consumatorilor.

În contextul acestor operațiuni tehnice, Hidroelectrica informează că, temporar, anumite activități vor fi întrerupte, respectiv:

emiterea și corectarea facturilor;


reconcilierea soldurilor și alocarea plăților;


alte operațiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.


De asemenea, plățile efectuate prin alte canale decât aplicația iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1–15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienților după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienților.

Pe toată durata implementării, activitatea de relaționare cu publicul se va desfășura conform programului normal, iar Hidroelectrica rămâne la dispoziția clienților prin toate canalele de comunicare:

Formularul unic de contact: https://formularunic.hidroelectrica.ro/
E-mail: [email protected], [email protected]
Call Center-ul Hidroelectrica
Hidroelectrica subliniază că aceste investiții în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale.

Compania mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru ca tranziția către noile sisteme informatice să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu impact minim asupra activităților curente.

VEZI ȘI: 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bun ca 2025. Realitatea nu e comodă, însă o spunem așa cum e 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hidroelectrica
facturi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Mesajul lui Mircea Badea de Anul Nou: Din fericire, acest an se va termina. Problema e alta
Publicat acum 40 minute
WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste telefoane începând cu 1 ianuarie 2026
Publicat acum 55 minute
Ce scria în pălăria pe care Iulia Scântei de la CCR a purtat-o de Ziua Națională
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Rețeta rapidă și sănătoasă care ajută digestia după mesele copioase de sărbători
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Hidroelectrica anunță întârzieri la facturi începând cu 1 ianuarie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close