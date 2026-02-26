€ 5.0955
DCNews Stiri Hillary Clinton denunță un teatru politic partizan în timp ce e audiată în cazul Epstein. Vrea ca Trump să dea explicații sub jurământ
Data publicării: 21:31 26 Feb 2026

Hillary Clinton denunță un teatru politic partizan în timp ce e audiată în cazul Epstein. Vrea ca Trump să dea explicații sub jurământ
Autor: Ioan-Radu Gava

hillary clinton rade Foto: Agerpres

Audiată în Congresul Statelor Unite ale Americii, Hillary Clinton cere ca Donald Trump să depună mărturie "sub jurământ" despre legăturile cu Epstein.

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut joi, în faţa unei comisii din Congres care investighează cazul Jeffrey Epstein, ca preşedintele republican Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ despre legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat, relatează AFP și Agerpres.

"Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracţiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (...) i-ar cere direct preşedintelui nostru actual să ofere explicaţii sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein", a declarat soţia fostului preşedinte democrat Bill Clinton în declaraţia sa de deschidere în faţa comisiei dominate de republicani.

"După cum ştim cu toţii, anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan", şi-a exprimat ea regretul, conform textului declaraţiei, publicat pe X.

CITEȘTE ȘI                 -               Hillary Clinton, pusă la punct de un ministru din Cehia: Pot să-mi termin punctul de vedere? Îmi cer iertare că te enervează / video

"M-aţi constrâns să depun mărturie, ştiind foarte bine că nu am nicio informaţie care ar putea ajuta ancheta dumneavoastră, pentru a distrage atenţia de la acţiunile preşedintelui Trump şi a le muşamaliza în ciuda apelurilor legitime de răspunsuri", a adăugat Hillary Clinton, reiterând că nu avea cunoştinţă de acuzaţiile împotriva lui Jeffrey Epstein şi nu-şi aminteşte să-l fi întâlnit vreodată.

Audierea are loc în Chappaqua, un orăşel la nord de New York, unde familia Clinton deţine o casă şi unde comisia îl va audia vineri pe Bill Clinton.

Donald Trump și Bill Clinton susțin că nu știau de infracțiunile sexuale ale lui Epstein

Donald Trump şi Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, aveau legături cu Jeffrey Epstein, dar susţin că le-au întrerupt cu mult înainte de moartea acestuia în închisoarea din New York, în 2019, şi că nu erau la curent cu infracţiunile sexuale ale acestuia.

După începerea şedinţei, membrii comisiei din Congresul SUA care o audiau joi pe fosta şefă a diplomaţiei americane Hillary Clinton despre presupusele legături ale acesteia şi ale soţului ei, fostul preşedinte Bill Clinton, cu infractorul sexual Jeffrey Epstein şi-au întrerupt lucrările după ce a fost difuzată o fotografie a întâlnirii, care nu ar trebui să fie publică.

CITEȘTE ȘI                -                Comisia Europeană cere anchetă antifraudă în cazul lui Peter Mandelson pentru legăturile cu Jeffrey Epstein

Lauren Boebert, membră din Colorado în Camera Reprezentanţilor, i-a transmis o fotografie care o înfăţişează pe Hillary Clinton în timpul audierii comentatorului de extremă dreapta Benny Johnson, care a postat-o pe reţelele de socializare, precizând sursa.

Nick Merrill, consilier al soţilor Clinton, le-a declarat reporterilor prezenţi la Chappaqua că audierea a fost suspendată "până se află de unde provine fotografia şi de ce este posibil ca membrii Congresului să încalce regulile Camerei" Reprezentanţilor.

Audierea nu este publică, dar înregistrarea acesteia ar urma să fie publicată mai târziu, probabil vineri seară, când Bill Clinton va fi audiat la rândul său.

