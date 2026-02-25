Planul lui Zelenski pentru aderarea pe repede înainte a Ucrainei la UE. Care e fereastra de oportunitate

Kievul dorește ca o referință la aderarea la UE în 2027 să fie inclusă în acordul de pace negociat de președintele american Donald Trump și consideră intervalul dintre cele două alegeri europene cheie ca fiind cel mai bun moment pentru aderarea la blocul comunitar, potrivit Politico.

UE lucrează la un plan care ar putea oferi Ucrainei o aderare parțială anul viitor. Acest lucru ar face ca Ucraina să obțină un statut de observator în timpul summitelor Consiliului European și în comisiile Parlamentului European, în timp ce finalizează reformele necesare pentru privilegiile de membru deplin.

„Este adevărat că ne dorim o cale rapidă pentru aderare”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe de presă la Kiev, marți, cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei la scară largă a Rusiei.

„Anul 2027 este foarte important pentru noi și, sper, realist, astfel încât Vladimir Putin să nu ne poată bloca aderarea timp de decenii”, a declarat Zelenski. El a adăugat că Kievul încearcă să evite soarta candidaturii sale de aderare la NATO, care este acum practic exclusă din cauza opoziției Washingtonului.

Ungaria, principalul opozant al aderării Ucrainei la Uniunea Euorpeană

Cu toate acestea Viktor Orbán nu va permite ca accederea Ucrainei să progreseze înainte de scrutinul din aprilie, deoarece a făcut din opoziția față de Ucraina un element cheie al campaniei sale electorale. Dar Orbán și-ar putea reduce opoziția dacă reușește să câștige un alt mandat, mai ales dacă este împins să facă acest lucru de Trump, potrivit unui diplomat UE și unui oficial ucrainean care au vorbit sub protecția anonimatului.

Dacă Orbán pierde alegerile, atât Bruxelles-ul, cât și Kievul percep o deschidere sub conducerea lui Péter Magyar, liderul opoziției care este în frunte în sondaje.

Diplomatul UE a declarat că, deși Magyar a făcut declarații critice la adresa Ucrainei, el pare totuși să dorească să colaboreze mai „constructiv” cu Bruxelles-ul și ar putea fi motivat de dorința de a elibera fondurile UE înghețate pentru Ungaria. Acest lucru ar putea fi un stimulent suficient pentru ca acesta să ridice opoziția Ungariei față de candidatura Ucrainei la UE. Dacă nu se întâmplă acest lucru, administrația SUA ar putea fi chemată să exercite presiuni, dacă Trump încă dorește să joace rolul de negociator.

„Vă puteți baza pe Uniunea Europeană - vom fi de partea dumneavoastră cât timp este nevoie”, i-a spus președintele Consiliului European, António Costa, lui Zelenski la conferința de presă de marți.

Planul lui Zelenski pentru aderarea la UE

Îngrijorarea de la Kiev este că, dacă discuțiile se prelungesc și Trump își pierde interesul pentru un acord de pace, „atâta timp cât este nevoie” ar putea însemna că Ucraina va fi blocată în afara blocului comunitar până după următoarele alegeri europene din 2029 sau chiar mai târziu, potrivit oficialului ucrainean.

Bruxelles și Kievul privesc, de asemenea, cu nerăbdare spre alegerile prezidențiale franceze din aprilie 2027, în care Adunarea Națională este în frunte în sondaje. Teama este că, dacă partidul condus de Marine Le Pen câștigă președinția înainte ca Ucrainei să i se ofere un loc în UE, ar putea bloca aderarea țării la UE.

Cu toate acestea, aderarea deplină a Ucrainei la UE înainte de 2027 este exclusă, a declarat un înalt oficial al UE.