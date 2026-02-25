€ 5.0953
DCNews Stiri Tânăr agresat de doi bărbați și o femeie în Brașov. Suspecții au fost reținuți
Data publicării: 15:56 25 Feb 2026

Tânăr agresat de doi bărbați și o femeie în Brașov. Suspecții au fost reținuți
Autor: Tiberiu Vasile

Tânăr agresat de doi bărbați și o femeie în Brașov. Suspecții au fost reținuți Politia. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Doi bărbaţi şi o femeie din localitatea Şercaia au fost reţinuţi după ce au agresat un tânăr de 29 de ani pe stradă.

Incidentul s-ar fi petrecut luni după-amiază, pe o stradă din zona centrală a municipiului Făgăraş, iar între victimă şi agresori ar fi existat un conflict mai vechi.

Cele trei persoane urmează să fie prezentate procurorului 

"Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Voila, în timp ce se afla împreună cu alţi membri de familie pe o stradă din municipiul Făgăraş, pe fondul unor discuţii şi conflicte anterioare, a avut un schimb de replici cu alte trei persoane prezente în zonă, context în care aceştia l-au agresat fizic. Având în vedere pericolul social creat prin acest incident, după identificarea agresorilor - doi bărbaţi în vârstă de 31 şi 51 de ani şi o femeie în vârstă de 46 de ani, toţi din localitatea Şercaia - poliţiştii au dispus, în baza materialului probator administrat, măsura reţinerii (...) pentru o perioadă de 24 de ore", au transmis reprezentanţii IPJ Braşov.

Suspecţii sunt cercetaţi pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, a menţionat sursa citată.

Cele trei persoane urmează să fie prezentate miercuri procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgaraş, pentru a dispune măsurile corespunzătoare, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Mașină incendiată în Brașov de un minor de 15 ani, în urma unei provocări online. Ce a decis instanța
 

brasov
agresiune
tanar
