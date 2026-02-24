Senat, decizie referitoare la păstrarea numelui, după divorț

'La desfacerea căsătoriei prin divorț, fiecare dintre soți poate alege să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei sau să revină la numele purtat anterior. Instanța ia act de această manifestare de voință prin hotărârea de divorț. Dacă soții nu aleg numele pe care îl vor purta după divorț, fiecare dintre foștii soți va păstra numele purtat în timpul căsătoriei', prevede proiectul adoptat de Senat.

Potrivit expunerii de motive a proiectului inițiat de un grup de parlamentari PNL, USR, PSD și de la minorități, actul normativ aliniază legislația națională la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și la standardele europene în materie de drepturi fundamentale, contribuind la modernizarea și echilibrarea dreptului familiei.

'Am inițiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui divorț, nu ar trebui să mai ducă și povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața lor socială și profesională. Identitatea nu se rescrie printr-o formalitate. Prin această lege putem să oferim liniște, continuitate și respect și mai puține drumuri, mai puțină birocrație și mai multă siguranță pentru femeile care își reconstruiesc viața. Este o schimbare simplă, dar cu impact profund în viața de zi cu zi', a afirmat deputata USR Pollyana Hangan, unul dintre inițiatorii modificării legislative, potrivit unui comunicat.

Deputatul USR Iulian Lorincz a evidențiat că prin această inițiativă se elimină 'o procedură învechită, care pune o povară suplimentară pe românii din Diaspora'.

În forma actuală, Codul civil prevede că, în cazul unui divorț, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soți doar dacă celălalt soț este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanță motivele temeinice care justifică menținerea numelui dobândit la căsătorie.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)