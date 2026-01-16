Minunea lanțurilor care s-au frânt singure: Eliberarea Sfântul Apostol Petru, sărbătorită pe 16 ianuarie

Cinstirea de către Biserică a lanțului Sfântului Apostol Petru se face în ziua de 16 ianuarie, când este pomenită minunea eliberării sale din temniță.

Sfântul Apostol Petru a fost întemnițat de împăratul Irod și era legat cu două lanțuri de fier, 'dormind el noaptea între doi ostași, a venit îngerul Domnului și lovindu-l în coastă, l-a deșteptat și l-a scos afară, căzând de pe dânsul lanțurile cele de fier; despre aceasta se scrie în Faptele Apostolilor: 'Și s-a auzit acea prea slăvită izbăvire din legături și din temniță a lui Petru, prin toată cetatea Ierusalimului'. Atunci niște credincioși, în taină luând lanțurile acelea, le-au păstrat la ei, avându-le înaintea ochilor, ca pe însuși Sfântul Apostol Petru; care nezăbovind după acea ieșire din temniță, s-a dus în alte țări, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, și nu s-a arătat în Ierusalim'. (Viețile Sfinților)

Cine este Sfântul Apostol Petru

Pescar din localitatea Betsaida, Sfântul Apostol Petru (Simon) este fratele Sfântului Apostol Andrei. Mântuitorul Hristos l-a chemat la apostolie mai întâi pe Sfântul Apostol Andrei, iar mai apoi a venit și fratele acestuia, Simon (Petru): 'Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan (Botezătorul) și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: Am găsit pe Mesia (care se tâlcuiește: Hristos)' (Ioan 1, 40-41).

Sfântul Apostol Petru a fost închis de regele Irod (Agripa), în timpul sărbătorii Azimelor (Paștele mozaic), în anul 42. Eliberarea sa este descrisă în cartea 'Faptele Apostolilor', cuprinsă în Sfânta Scriptură: 'Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumina. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini'. (Fap. Ap. 12-7)

Lanțurile cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru și care au ros trupul său au luat putere tămăduitoare, iar cel ce se atingea de aceste lanțuri se vindeca de boli și se sfințea. Pentru puterea lor vindecătoare au fost păstrate de credincioșii din Ierusalim, trecând de la unii la alții, până când patriarhul Iuvenalie le-a dăruit împărătesei Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic (408-450).

De aici, unul dintre lanțuri a ajuns la Roma, la fiica împărătesei Evdochia, Eudoxia, care era căsătorită cu împăratul Imperiului Roman de Apus, Valentinian al III-lea (424-455)(sursa: vol. 'Viețile Sfinților'), conform Agerpres.

