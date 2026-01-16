€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Minunea lanțurilor care s-au frânt singure: Eliberarea Sfântul Apostol Petru, sărbătorită pe 16 ianuarie
Data actualizării: 08:45 16 Ian 2026 | Data publicării: 08:31 16 Ian 2026

Minunea lanțurilor care s-au frânt singure: Eliberarea Sfântul Apostol Petru, sărbătorită pe 16 ianuarie
Autor: Tiberiu Vasile

Minunea lanțurilor care s-au frânt singure: Eliberarea Sfântul Apostol Petru, sărbătorită pe 16 ianuarie Rugăciune. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @doidam10

Cinstită anual pe 16 ianuarie, sărbătoarea lanțului Sfântului Apostol Petru amintește una dintre cele mai impresionante minuni consemnate în Noul Testament.

 

Cinstirea de către Biserică a lanțului Sfântului Apostol Petru se face în ziua de 16 ianuarie, când este pomenită minunea eliberării sale din temniță.

Sfântul Apostol Petru a fost întemnițat de împăratul Irod și era legat cu două lanțuri de fier, 'dormind el noaptea între doi ostași, a venit îngerul Domnului și lovindu-l în coastă, l-a deșteptat și l-a scos afară, căzând de pe dânsul lanțurile cele de fier; despre aceasta se scrie în Faptele Apostolilor: 'Și s-a auzit acea prea slăvită izbăvire din legături și din temniță a lui Petru, prin toată cetatea Ierusalimului'. Atunci niște credincioși, în taină luând lanțurile acelea, le-au păstrat la ei, avându-le înaintea ochilor, ca pe însuși Sfântul Apostol Petru; care nezăbovind după acea ieșire din temniță, s-a dus în alte țări, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, și nu s-a arătat în Ierusalim'. (Viețile Sfinților)

Cine este Sfântul Apostol Petru

Pescar din localitatea Betsaida, Sfântul Apostol Petru (Simon) este fratele Sfântului Apostol Andrei. Mântuitorul Hristos l-a chemat la apostolie mai întâi pe Sfântul Apostol Andrei, iar mai apoi a venit și fratele acestuia, Simon (Petru): 'Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan (Botezătorul) și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: Am găsit pe Mesia (care se tâlcuiește: Hristos)' (Ioan 1, 40-41).

Sfântul Apostol Petru a fost închis de regele Irod (Agripa), în timpul sărbătorii Azimelor (Paștele mozaic), în anul 42. Eliberarea sa este descrisă în cartea 'Faptele Apostolilor', cuprinsă în Sfânta Scriptură: 'Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumina. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini'. (Fap. Ap. 12-7)

Lanțurile cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru și care au ros trupul său au luat putere tămăduitoare, iar cel ce se atingea de aceste lanțuri se vindeca de boli și se sfințea. Pentru puterea lor vindecătoare au fost păstrate de credincioșii din Ierusalim, trecând de la unii la alții, până când patriarhul Iuvenalie le-a dăruit împărătesei Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic (408-450).

De aici, unul dintre lanțuri a ajuns la Roma, la fiica împărătesei Evdochia, Eudoxia, care era căsătorită cu împăratul Imperiului Roman de Apus, Valentinian al III-lea (424-455)(sursa: vol. 'Viețile Sfinților'), conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Biserica „Sfântul Anton” - Curtea Veche din Capitală îşi sărbătorește hramul. Programul procesiunilor
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sfantul petru
sarbatoare
crestin-ortodox
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Reacția dură a lui Dumitru Coarnă, după avarierea conductei CPC: Consecințele sunt plătite de noi, de români
Publicat acum 16 minute
Ger năprasnic și temperaturi de până la -19 grade. HARTA zonelor vizate
Publicat acum 29 minute
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Prințul Harry, nou pas în instanță împotriva presei tabloide din Anglia
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Donald Trump, convins să cumpere Groenlanda de miliardarul implicat în lansarea Pro TV. Interesele uriașe din spatele planului său
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 15 ore si 53 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close