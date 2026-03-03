Întrebat care este starea de spirit în Israel, Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, a explicat că este una de echilibru între îngrijorare și determinare.

Potrivit acestuia, Israelul este convins că va depăși actuala situație și că va contribui la crearea unei noi realități în Orientul Mijlociu, cu sprijinul comunității internaționale și al poporului iranian.

„Care e starea de spirit în Israel? Populația cum percepe acest moment?”, a întrebat Tudor Curtifan.

„Eu vorbesc cu prietenii și familia în Israel și cred că starea de spirit este bună, pozitivă. În același timp, suntem îngrijorați, suntem triști când vedem că sunt multe victime în Israel. Nu știm cine va fi următoarea victimă.

Dar avem o stare de spirit foarte bună, pentru că, în primul rând, știm că facem ceea ce trebuie să facem și este un moment istoric. Trebuie să facem asta, deoarece dacă astăzi trebuie să absorbim o cantitate mare de rachete balistice și ne putem apăra, nu știm ce se va întâmpla în viitor, dacă nu facem ceea ce facem astăzi.

Cred că noi, în Israel, suntem convinși că vom învinge și vom crea o nouă realitate pentru Israel și pentru Orientul Mijlociu.

Suntem hotărâți, suntem determinați și sperăm că alte comunități și alte națiuni din lume, inclusiv poporul iranian, să fie hotărâte împreună cu noi”, a spus Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, la DC News și DefenseRomania.

