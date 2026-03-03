Când ar putea ajunge motorina și benzina 10 lei / litru. Avertismentul lui Bogdan Ivan după "minciunile sfruntate"

Preţul carburanţilor în România ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă barilul de petrol va depăşi 120 dolari şi dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină, a transmis, marţi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan despre 10 lei / litru de motorină

Ministrul Bogdan Ivan a fost întrebat la ce ne putem aştepta în momentul de faţă cu privire la preţul carburanţilor, mai ales că zilele trecute s-a vorbit despre faptul că litrul ar putea ajunge la 10 lei.

"În momentul de faţă, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum 2 zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de faţă, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari atunci da, există acest risc, şi dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc. Depinde foarte mult de cum evoluează situaţia în Orientul Mijlociu, lucru pe care, din păcate, nu putem să-l controlăm nici noi din România sau cred că aproape nimeni din Occident. (...)

Repet, vom putea să ajungem, dacă va depăşi barilul 110-120 de dolari, şi la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo. Facem tot ce ţine de noi ca să absorbim acest şoc", a zis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru Digi 24.

Ministrul Bogdan Ivan, luni, despre 10 lei litrul la carburant: "Minciuni sfruntate"

Luni, ministrul Energiei a declarat că speculaţiile conform cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt nişte "minciuni sfruntate", nu exista niciun argument raţional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al preţului la pompă.

"În momentul de faţă, suntem preocupaţi, în primul rând, de modul în care arată potenţialele perturbaţii pe piaţa de aprovizionare cu produse petroliere, de asigurarea faptului că nu vor creşte preţurile la carburanţi nejustificat, în contextul în care avem acest conflict în Orientul Mijlociu. (...) Am discutat cu toţi operatorii din piaţă, suntem asiguraţi cu depozite în caz de urgenţă (...) care vor putea să fie folosite într-o situaţie de avarie şi care vor putea să asigure aprovizionarea pentru piaţa din România aproximativ 90 de zile în situaţii de avarie. Dar nu suntem în această situaţie. În plus, în toate terminalele de pe teritoriul României, plus în depozite, sunt suficienţi carburanţi pentru a asigura fluxurile normale fără a avea o perturbaţie", a spus Ivan la sediul central al PSD.

Creştere de circa 10% a cotaţiei petrolului la nivel internaţional

Bogdan Ivan a adăugat că există o creştere de aproximativ 10% a cotaţiei petrolului la nivel internaţional, însă, în condiţiile în care costul ţiţeiului este aproximativ 25% din preţul final al carburanţilor, nu se poate vorbi despre un potenţial de creştere foarte mare.

"Ceea ce este foarte important şi ceea care am cerut explicit ANPC, ANAF, Consiliul Concurenţei este să se uite foarte clar în aceste momente la piaţă, să se asigure că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o potenţială speculaţie din partea unor actori economici, pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă.

Iar acele speculaţii care au avut loc în spaţiu public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic, pentru care ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei.

Aşa că ceea ce vă spun foarte clar este că statul este în alertă, a făcut aceste lucruri încă de la începutul conflictului de sâmbătă, duminică, am lucrat permanent cu toţi colegii din Guvern pe această temă şi nu există motive pentru ca preţurile să ajungă la 10 lei. (...) Tot ceea ce încearcă unii să se folosească în acest context internaţional doar pentru a creşte artificial preţurile îi blocăm cu toate instrumentele statului român", a conchis Bogdan Ivan, conform Agerpres.

