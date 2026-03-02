Mărturiile iranienilor despre impactul atacurilor SUA-Israel. Care e cea mai mare temere a lor, dincolo de bombardamente

Atacurile SUA și ale Israelului au început sâmbătă dimineață, odată cu uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, luându-i prin suprindere pe iranieni. De atunci, mai multe situri militare și strategice au fost bombardate.

Autoritățile au blocat Internetul, ceea ce face foarte dificilă comunicarea oamenilor cu lumea exterioară, dar în ciuda restricțiilor, BBC a reușit să vorbească cu unele persoane din Iran. Numele lor au fost schimbate pentru a le proteja identitatea, potrivit surse citate.

Oamenii, îngrijorați de ce se va întâmpla în continuare, dincolo de atacuri

Hossein, din orașul Karaj, situat la vest de capitala Teheran, a declarat că luni a avut loc o explozie puternică în apropierea casei sale.

„Au lovit Karajul atât de puternic încât casa mea s-a cutremurat. Am auzit explozia puternică și am încercat doar să ajung într-un loc sigur. Am numărat 17 explozii la rând. Oamenii așteaptă și sunt îngrijorați de ce se va întâmpla în continuare, dincolo de atacuri. Cea mai mare îngrijorare a lor este ca America să facă un acord cu conducerea iraniană și să se retragă. Noaptea trecută, erau mulți susținători ai guvernului pe străzi, dar am văzut pe fețele lor că păreau furioși și plini de mânie. Forțele de securitate patrulează noaptea pentru a speria oamenii. Brutăriile și benzinăriile sunt aglomerate. Străzile sunt libere, oamenii sunt acasă, dar situația actuală a Internetului i-a înfuriat pe oameni. Aceasta este a treia oară când regimul întrerupe internetul în acest an”, a spus acesta.

Hossein a adăugat: „Cred că Corpul Gărzilor Revoluției Islamice are încă putere pe teren, iar asta îi face pe unii oameni să se teamă. Cred că moartea lui Khamenei și faptul că a ucis mulți oameni în timpul protestelor recente au adâncit prăpastia deja existentă dintre susținătorii și opozanții guvernului”.

Iranienii și-au făcut provizii și așteaptă în case să vadă ce urmează

Amir, care locuiește în Teheran, a spus că oamenii și-au făcut provizii și așteaptă să vadă ce va urma.

„Oamenii au cumpărat și au depozitat alimente cât au putut. Stăm cu toții în case și auzim exploziile când lovesc. Dar, în același timp, suntem izolați. Totul depinde de câți oameni importanți sunt uciși, dar ne temem că liderii Iranului ar putea face un acord.

Sunt multe puncte de control ale securității în jurul orașului, care opresc persoanele considerate suspecte. Ca în războiul de 12 zile - cu Israelul din iunie anul trecut, suntem obosiți. Foarte obosiți. Moartea lui Khamenei nu este suficientă – întregul regim trebuie să plece”, a povestit Amir pentru BBC.





