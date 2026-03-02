Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România

Războiul din Orientul Mijlociu declanșat sâmbătă de atacurile preventive ale Israelului și Statelor Unite ale Americii asupra Iranului a escaladat în ultimele zile printr-o ripostă dură a Teheranului în mai multe țări arabe din regiune.

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o evaluare la zi a conflictului, într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, unde a precizat că „Iranul ia decizii haotice“ și atacă inclusiv state care nu au fost implicate în acest conflict.

„Sper că nu va fi un conflict pe termen mediu și lung. Eu mă aștept, totuși, să fie un conflict scurt, fiindcă toată conducerea Iranului a fost decapitată - 300 dintre liderii iranieni în frunte cu ayatollahul Ali Khamenei au fost uciși în primele minute ale conflictului.

Mă îngrijorează însă deciziile haotice pe care le ia Iranul, prin conducerea asta interimară. Atacă peste tot, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Kuweitul sau Omanul. În Bahrein am înțeles că era o bază militară americană, sediul Flotei a V-a a Statelor Unite, care poate că era o țintă militară legitimă din punct de vedere al Iranului, dar a încerca să ataci bazele militare britanice din Cipru, deși Marea Britanie nu a fost implicată, mi se pare haotic“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Sistemul de alertă din Israel a declanșat un sentiment unic printre oameni. Mărturia emoționantă a unei românce

China, afectată de conflictul din Iran

China, unul dintre principalii beneficiari ai resurselor de petrol din Orientul Mijlociu, este direct afectată de criza din regiune, potrivit analistului politic Bogdan Chirieac.

„Înțeleg că Rusia și China sunt foarte prezente în zonă și China furnizează material militar. Înțeleg de asemenea că Republica Populară Chineză a declarat că, după Venezuela și Iran, rezervele sale de petrol sunt în pericol, ceea ce este adevărat ținând seama de necesarul de petrol al economiei chineze“, a punctat analistul politic.

Cu toate acestea, Bogdan Chirieac și-a exprimat dezamăgirea de faptul că orice „rază de speranță“ privind soluționarea crizei este imediat umbrită de reacțiile din Iran.

„După ce președintele Trump ne-a anunțat ieri că noua conducere a Iranului dorește să negocieze, ceea ce ne-a dat o rază de speranță, astăzi am înțeles că ayatollahul interimar, că încă nu a fost ales de Consiliul celor 88, a spus că nu va exista nicio negociere cu SUA. Deci nu avem motive de satisfacție și orice rază de speranță văd că se întunecă imediat“, a explicat Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

Situația din Iran vs. Primăvara Arabă

Între situația de acum din Iran și ceea ce s-a întâmplat în nordul Africii după Primăvara Arabă sunt destul de multe diferențe, deoarece aripa militară de la Teheran nu pare dornică să preia puterea din mâinile clericilor.

„În opinia mea, acest conflict nu poate dura pe termen mediu și lung la intensitatea de acum. În plus, în Iran ar trebui să înceapă lupta pentru putere. E o luptă între militari și clerici. Până acum, țara a fost condusă 47 de ani de clerici și probabil că militarii ar dori să ia conducerea, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Egipt.

Mă așteptam ca în Iran să vină la putere o conducere militară dură, dar rațională, principalul obiectiv fiind predarea începutului de arsenal nuclear pe care îl are țara. Lucrurile însă văd că se complică de la o oră la alta“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei

Impactul războiului din Iran asupra României

Analistul politic a mai punctat faptul că războiul din Orientul Mijlociu nu va avea un impact militar asupra bazelor din România, însă va afecta puternic economia țării noastre, în special prin creșterea prețului petrolului și gazelor.

E foarte puțin probabil ca Deveselu sau Kogălniceanu să poată fi atacate de Iran. Azi dimineață citeam în presa internațională că ar exista o rachetă iraniană, probabil cu tehnologie chinezească, ce ar avea rază de 3.000 de kilometri, suficient de mare încât să atingă orice țintă în România. Probabil că nu ar folosi o astfel de rachetă, deci riscul e minim.

Apoi avem riscul terorist, pentru că s-a activat Hezbollahul în Liban și probabil că se vor activa și celulele teroriste din Europa, dacă nu cumva au fost deja activate. Nu știm dacă avem în România.

Apoi mai e riscul economic, pe care îl vedem deja la pompă. Companiile petroliere, deși nu au cumpărat petrol cu noul preț, fac această speculă și când prețul pe bursă crește, automat măresc și ei prețurile majorând profiturile. Creșterea prețului la carburanți va afecta toată economia“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.