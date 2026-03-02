Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în topul televiziunilor din România

Cu 15,4 milioane de telespectatori la nivel național în 2025, conform datelor furnizate de Kantar Media, stația își confirmă statutul de jucător major în industria de televiziune din România.

Primele luni din 2026 continuă această tendință de creștere. Kanal D înregistrează cea mai mare evoluție a cotei de piață din topul televiziunilor naționale, de 6% față de aceeași perioadă a anului trecut (ianuarie–februarie 2026, date Kantar Media România), reconfirmând atașamentul publicului față de conținutul oferit.

Kanal D s-a impus ca un adevărat trendsetter în industria de televiziune, aducând în prim-plan producții curajoase, seriale care au înregistrat recorduri de audiență, formate internaționale adaptate cu succes publicului local, emisiuni originale care au setat noi direcții ale pieței de TV și au generat conversații în spațiul public. Toate acestea au contribuit la consolidarea unui brand puternic, devenit un reper pentru un public uriaș.

Știrile Kanal D de la 12:00 și din Prime Time se află mereu în preferințele telespectatorilor, reper de informație corectă, accesibilă și echidistantă. Încrederea de care se bucură grupajele informative ale Kanal D se reflectă în rezultatele de audiență care plasează Știrile Kanal D de la 12:00 pe primul loc în audiențe, și Știrile Kanal D de Prime Time pe poziția secundă, la nivel național, în 2025, tendința menținându-se și în primele luni ale anului 2026.

Investiții constante în conținut și dezvoltare digitală

Performanța Kanal D este susținută de investiții constante în producție, tehnologie și dezvoltarea echipei. În paralel, grupul și-a extins amprenta media prin lansarea celei de-a doua stații generaliste, Kanal D2, a dezvoltarii postului Radio Impuls, precum și prin consolidarea puternică a componentei digitale. Această dezvoltare strategică a transformat Kanal D dintr-o stație de televiziune de succes într-un grup media integrat, cu prezență relevantă în TV, radio și online, poziționat în Top 3 staţii TV la nivel național și adaptat noilor moduri de consum media.

„Kanal D a crescut prin profesionalism, diferențiere, disciplină și creativitate, dar mai ales prin încrederea pe care publicul ne-o oferă zi de zi. În cei 19 ani de existență, am construit experiențe care au adus împreună milioane de oameni. Mulțumesc echipei Kanal D, partenerilor noștri și tuturor telespectatorilor care fac parte din această poveste de succes”, a declarat Ugur Yesil, CEO și Executive Board Member Dogan Media.

La 19 ani de la lansare, Kanal D își reafirmă misiunea de a oferi conținut relevant, autentic și adaptat publicului din România. Strategia pentru următorii ani vizează consolidarea producțiilor locale, dezvoltarea formatelor originale și extinderea prezenței digitale, într-un peisaj media în continuă transformare.

Kanal D rămâne un brand puternic, conectat la publicul său și pregătit pentru următoarea etapă de creștere.

