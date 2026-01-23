Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are

Desigur, nici el nu știa pentru că... ce credeți? Nu este adevărat. Inteligența artificială a lovit din nou. Sau mă rog, mult spus „inteligența”, că e prostie în stare pură. Dar da, cu „inteligența artificială”, niște internauți au făcut un video stil știre prin care se anunță că Mircea Badea este grav bolnav, cu un picior în groapă practic.

Montaj despre „boala” lui Mircea Badea... pe care „a dus-o demn”

„Pe YouTube s-a făcut un montaj de peste 20 de minute despre faptul că aș fi grav bolnav de o boală neurologică și că, în curând, o să crăp.



Mark Twain, când s-a spus despre el că ar fi murit, că a decedat, a apărut public și a spus: „Știrile despre moartea mea sunt un pic exagerate.” Bun, haideți să vă arăt. Vedeți ce scrie aici? Vedeți? Ăsta e filmul, ok? Vedeți ce scrie? (clipul este la finalul articolului)



Scrie: „Viața tristă și finalul tragic al lui Mircea Badea. Carmen Brumă confirmă și izbucnește în lacrimi”. Vă rog...”, a zis Mircea Badea.

Mircea Badea are, într-adevăr, o boală... dar nu e mortală

Mircea Badea are totuși o boală... dar nu este terminală. Este vorba despre boala Duhring-Brocq, o afecțiune cutanată inflamatorie asociată cu intoleranța la gluten. Adică, scurt pe doi... nu poate mânca gluten. Forma de boală pe care o are este o boală de... nișă, nu este o boală foarte răspândită. Dar nu despre asta era vorba în videoul fake.d

„Cineva s-a întrebuințat să facă asta, vă dați seama. Cumva, eu ies bine din video, adică sunt puternic, sunt demn, am trecut prin încercări teribile fără să fac mare tevatură din asta. Adică sunt de mare succes, adică, hei, de lăudat sunt lăudat. Problema e că nu e nimic adevărat. Asta ar fi… nu că adevărul, știi cum e... să nu lăsăm adevărul să încurce un film bun pe YouTube.



Deci, ca să zic așa, din păcate pentru acest film, cumva elogios, apreciativ la adresa mea, din păcate nu e așa.

Adică zic din păcate pentru film. Nu am o afecțiune neurologică rară. Am o intoleranță la gluten, care este foarte, foarte intensă. Adică am boala Duhring. Da, asta este o intoleranță la gluten. Da, nu mănânc gluten. Ok.

Dar n-am încă, la data la care ne aflăm, nu am o afecțiune neurologică rară. Am operații la genunchi și nu m-am tratat nici în Elveția, nici în Canada.

Domnule, nu sunt, deocamdată, cel puțin din câte știu eu, pe moarte. De ce s-a întâmplat treaba asta? De ce s-ar fi întrebuințat cineva? Ați văzut că e cu montaje, s-a lucrat la text, la alea, s-au pus imagini de când eram… acum o sută de ani. Adică s-a depus o muncă, un efort, pentru a face chestia asta pe care v-am prezentat-o.

Doamne ferește! Vă susțin!”, a zis Mircea Badea.

