Ce a pățit Radu Tudor la Gara de Nord. ”Cam așa funcționează treaba”

”Am fost duminică la Gara de Nord. Cu treabă. Parchez în parcarea cu plată, pentru care am pledat să existe. Termin treaba. Mă duc să platesc. Bag tichetul, apare suma 5 lei, bag 10 şi....pa. Scrie aparatul de taxare, după o câcâială de vreo 2 minute, că nu are rest să-mi dea. Şi scrie pe ecran să merg la casa cu agent de parcare. Traversez parcarea la 35 de grade. La gheretă, nimeni. Stau 5 min, văd că e părăsit locul de muncă şi nu vine nimeni. Plec. Uite aşa am donat eu, fără să vreau, 5 lei către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România. Cam aşa funcţionează treaba: gara murdară, parcarea cu aurolaci, beţivi şi miros pestilenţial de urină. Plus furt 5 lei de la buni platnici” scrie jurnalistul Radu Tudor pe Facebook.

Noul ministru al Transporturilor: Am un băiat care mă ceartă pentru că nu m-am implicat suficient în chestia asta

Ministrul desemnat al Transporturilor, Ciprian Şerban, spune că va călători cu trenul săptămâna aceasta şi dă asigurări că în perioada următoare va merge pe toate şantierele deschise, pentru a vedea stadiul execuţiei lucrărilor.



”Pot să vă spun când voi merge cu trenul. Voi merge săptămâna aceasta de la Bucureşti la Piatra Neamţ, de la Bucureşti la Constanţa, toate traseele sunt interesante. Îmi propun în următoarea perioadă să merg pe tot ce înseamnă şantiere în această ţară” a declarat Ciprian Șerban.

Deputatul PSD a mai afirmat că băiatul său i-a reproșat că nu s-a implicat suficient în ”chestia asta”, deși a fost membru al Comisiei pentru transporturi.



”Eu o să merg (cu trenul - n. r.). Am un băiat care mă ceartă pentru că nu m-am implicat suficient în chestia asta - am fost şi în Comisia de transporturi o perioadă. Are o problemă cu mersul trenurilor undeva Piatra Neamţ - Bacău. Acolo avem un tren de la Piatra la Bacău care ajunge undeva la 7:05 înţeleg, iar celălalt spre Bucureşti pleacă la 7:00. Mă aplec asupra lucrurilor acestea şi o să merg şi eu cu el să văd că sunt legate bine”, a continuat Șerban.

