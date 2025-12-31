€ 5.0963
Stiri

Patru persoane, între care un bebeluș, răniți la Odesa în atacurile rusești. Ucraina lovește Rusia cu drone
Data actualizării: 08:38 31 Dec 2025 | Data publicării: 08:35 31 Dec 2025

Patru persoane, între care un bebeluș, răniți la Odesa în atacurile rusești. Ucraina lovește Rusia cu drone
Autor: Iulia Horovei

atac ucraina rusia Atac asupra Ucrainei/rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
 

Rusia și Ucraina au raportat atacuri reciproce în noaptea de marți spre miercuri, într-un context tensionat privind discuțiile care vizează negocierile de pace.

Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc, marți spre miercuri, pe fondul escaladării tensiunilor privind discuțiile pentru un acord de pace.

Patru persoane rănite în Odesa, între care un bebeluș

Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în atacuri aeriene ruseşti în cursul nopţii de marţi spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a indicat pe Telegram şeful administraţiei militare a oraşului, Serhii Lisak, notează AFP.

Doi copii, în vârstă de 8 şi 14 ani, precum şi un bebeluş de 7 luni au fost răniţi. Un bărbat de 42 de ani este în stare gravă, a subliniat Lisak.

 

„Dronele au atacat infrastructura rezidenţială, logistică şi energetică din regiunea noastră”, a afirmat pe Telegram guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, adăugând că atacurile au deteriorat mai multe clădiri şi au provocat incendii.

Aceste atacuri au loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Kiev şi Moscova, la scurt timp după declaraţii americane şi ucrainene făcând cunoscute progrese în discuţiile în vederea unui acord care ar putea opri invazia rusă a Ucrainei.

Ucraina, atac cu drone în Rusia

Și Ucraina a lansat marţi o serie de atacuri cu drone care au vizat Moscova, părţi din vestul Rusiei şi Crimeea anexată, o persoană fiind rănită în apropierea capitalei ruse, au declarat autorităţile ruse, citate de Reuters.

Unităţile de apărare antiaeriană ale Rusiei au distrus în total de 27 de drone ucrainene în intervalul de trei ore care a început la ora 20:00 (17:00 GMT), inclusiv trei deasupra regiunii Moscova, a declarat Ministerul Apărării rus în aplicaţia de mesagerie Telegram.

Andrei Vorobiev, guvernatorul regiunii Moscova, a declarat pe Telegram că 21 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul zilei deasupra regiunii. Un civil a fost rănit în urma atacului.

Tensiuni între Moscova și Kiev

Atacurile raportate au avut loc la o zi după ce Rusia a acuzat Ucraina, fără a furniza dovezi, că a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin.

Kievul a respins acuzaţiile ca fiind nefondate şi având ca scop deraierea discuţiilor de pace în războiul pe care Rusia l-a lansat împotriva Ucrainei în urmă cu aproape patru ani.

Nu au existat relatări imediate despre pagube provocate de atacuri. Rusia dezvăluie rareori amploarea totală a pagubelor provocate de atacurile ucrainene, cu excepţia cazului în care sunt afectaţi civilii sau infrastructura civilă.

Separat, o pană de curent a afectat un oraş din afara Moscovei în urma unei defecţiuni tehnice la o centrală electrică regională, a relatat RIA, citând autorităţile din domeniul energetic.

Canalul de ştiri SHOT Telegram, care are surse din cadrul serviciilor de securitate ruseşti, a declarat că aproximativ 100.000 de locuitori au fost afectaţi.

Nu au existat dovezi imediate că pana ar avea legătură cu Ucraina. 

Totodată, preşedintele ucrainean Volodimir  Zelenski a anunţat marţi că o reuniune cu liderii ţările aliate cu Kievul este programată pentru 6 ianuarie în Franţa, după o întâlnire pe 3 ianuarie în Ucraina cu consilieri de securitate din statele care susţin Kievul.

Citește și: Medvedev, amenințări directe la adresa lui Zelenski: „Doamna cu coasa” îi suflă în ceafă

ucraina
rusia
razboi
atacuri
drone
Comentarii

