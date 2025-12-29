Primul apel telefonic dintre Putin și Zelenski ar putea avea loc după 5 ani. Trump, la un pas de o ”victorie diplomatică”

Afirmația a fost făcută de o sursă familiarizată cu discuțiile de duminică de la Mar-A-Lago, citată de Fox News.

Ar fi ”o victorie diplomatică” pentru Trump

Chiar dacă întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost văzută ca un pas înainte în eforturile de pace conduse de Trump, sursa Fox News a zis că organizarea unor convorbiri telefonice directe între Zelenski și Putin ar fi o ”victorie diplomatică” pentru președintele american.

”Dacă Putin ar fi participat la o convorbire telefonică duminică, aceasta ar fi fost cea mai mare realizare în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a spus sursa pentru Fox News, sub condiția anonimatului.

”Aceasta ar fi o victorie diplomatică pentru președintele Trump. El pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc în mod emoțional, iar acest lucru reprezintă o provocare”, a adăugat sursa Fox News.

Zelenski spune că este pregătit să se întâlnească cu Putin

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus luni că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu scopul de a discuta despre pace, după reuniunea pe care liderul de la Kiev a avut-o duminică la Mar-a-Lago, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, relatează EFE.

"Cum ne întâlnim, în ce format, nu contează pentru noi. Suntem pregătiţi", a anunţat Zelenski, în declaraţii preluate de agenţia de ştiri Ukrinform, după întâlnirea de trei ore pe care preşedintele ucrainean a avut-o cu Trump.

Ce i s-a părut "un pic ciudat" președintelui ucrainean

Zelenski a avertizat însă că Rusia trebuie să fie consecventă în ceea ce spune şi face preşedintele său, ținând cont de faptul că că Rusia îşi continuă atacurile împotriva Ucrainei. "Este important ca acţiunile şi cuvintele liderului rus să coincidă", a comentat Zelenski.

Zeleski a apreciat că i s-a părut "un pic ciudat" că Putin i-a spus lui Trump că "vrea să pună capăt războiului", însă, pe de altă parte, "comunică deschis în mass-media, în toate mesajele sale, că este pregătit şi vrea să continue războiul".

"Ne atacă cu rachete, vorbeşte deschis despre asta, se bucură de rezultatele distrugerii infrastructurii civile, le dă ordine generalilor săi unde să meargă, ce să captureze şi aşa mai departe", a mai spus Zelenski.

Ce spune Zelenski despre desfășurarea de trupe străine în Ucraina

Preşedintele Ucrainei a mai declarat totodată că desfăşurarea de trupe străine în ţara sa ar constitui o garanţie de securitate necesară şi "reală" pentru a descuraja Rusia să o atace din nou, potrivit AFP.

"Ca să fiu sincer, da", a răspuns Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă online, atunci când a fost chestionat dacă consideră această opţiune necesară. "Cred că prezenţa trupelor internaţionale constituie o garanţie de securitate reală, o întărire a garanţiilor de securitate pe care partenerii noştri ni le oferă deja", a adăugat el.

Trump a confirmat că a discutat cu Putin înainte de întrevederea cu Zelenski

Donald Trump a confirmat duminică că a vorbit cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, catalogând conversația ca fiind ”bună și foarte productivă”.

”Cred că avem toate ingredientele pentru a ajunge la un acord”, a spus Trump jurnaliștilor, în timp ce stătea lângă Zelenski după sosirea acestuia în Florida, SUA, afirmând că el crede că procesul poate ”avansa foarte rapid”.

”Cred că suntem în etapa finală a discuțiilor și vom vedea. Altfel, va continua mult timp. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a mai spus președintele Trump.

Întâlnirea din Florida s-a desfășurat la câteva zile după ce Zelenski a spus că a avut o ”discuție bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner. Ambii au fost prezenți și duminică la discuțiile de la Mar-a-Lago.

